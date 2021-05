Mislata commemora el seu passat circense amb el record a Enrique Romero, Premi Nacional de Circ

Connect on Linked in

L’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha rebut als seus familiars a l’ajuntament i els ha agraït tota una vida dedicada al món del circ per donar a conéixer el nom de Mislata per tot el món



Carlos F. Bielsa: “L’amor de Mislata pel circ és innegable. La posada en marxa, amb un rotund èxit, del festival MAC d’arts de carrer i circenses és la prova de l’aposta d’aquesta localitat per no oblidar el nostre passat cultural”



Circ i Mislata són dues paraules unides al llarg de la història. Encara que el circ implica per tradició una forma de vida nòmada i aventurera, durant el passat segle moltes famílies i sagues d’artista circenses van establir en la localitat de L’Horta Sud la seua residència en els períodes de temporada baixa del circ. Alguna cosa que va fer que hi haguera carrers sencers de Mislata habitades per fins més de cent artistes.



Una de les figures més desatacadas en el món de circ, i no sols a nivell nacional, sinó també internacional, va anar Enrique Riquelme Romero, famós mundialment pels seus números d’equilibri sobre rulos i que va morir fa a penes fa un mes. Una carrera de més seixanta anys plena d’èxits, en els quals va treballar en els més prestigiosos circs europeus, i que li va fer guanyar guardons com el primer premi en el Festival Mundial de Circ, el festival de Montecarlo, el Premi Nacional de Circ del ministeri de Cultura l’any 2000 o fins i tot girar en els 60 amb els Harlem Globetrotters.



L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al costat de la regidora de Cultura, Pepi Luján han rebut a l’ajuntament a la seua vídua, Antonia Piloña “Tere”, i els seus nebots, tots ells també pertanyents a una altra gran saga d’artistes circenses mislateros, els Polín. L’alcalde Bielsa ha tingut paraules d’agraïment a les sagues dels Riquelme i els Polín “per fer de la nostra ciutat bressol d’importants artistes i grans famílies de la gent del circ. El seu estil de vida i el seu esperit encara perduren en la manera de ser dels mislateros i mislateras, gents alegres, participatives i familiars”.



Bielsa ha volgut transmetre’ls l’amor de la localitat per les arts circenses i els ha recordat que “si no fóra per aquesta pandèmia, aquest mateix cap de setmana els carrers de Mislata estarien plenes d’espectacles de circ amb la celebració de la huitena edició MAC, una aposta d’aquest govern per traure la cultura dels teatres al carrer i universalitzar el seu consum”



El MAC, Mislata Art al Carrer, que ha hagut de suspendre temporalment la seua celebració a causa de la pandèmia de COVID-19, cerca acostar les millors companyies nacionals d’arts escèniques a tots els públics, també a aquells que no solen ser consumidors de cultura o que no han tingut l’oportunitat de veure companyies teatrals i circenses de primer nivell. El circ, la màgia i l’espectacle tornaran als carrers de Mislata al maig de 2022, convertint de nou a la ciutat en l’epicentre nacional del món del circ.