Mislata concede cerca de 900.000 euros a comercios y empresas locales con el Plan Resistir

L’Ajuntament executa i abona el 100% de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir per als sectors productius afectats pel Covid-19, incrementant l’aportació municipal inicial per a donar cobertura a totes les sol·licituds



Carlos F. Bielsa: “El Pla Resistir ha suposat un important impuls per a pal·liar els efectes de la crisi entre els sectors més afectats en aquests moments tan importants per a la consolidació i recuperació econòmica”



L’Ajuntament de Mislata acaba d’executar al 100%, després d’abonar els imports de la tercera i última convocatòria, el programa de les Ajudes Parèntesis incloses dins del Pla Resistir, la iniciativa de la Generalitat Valenciana, consensuada amb la resta d’Administracions Locals, per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària.



El finançament inicial d’aquest programa d’ajudes per al municipi de Mislata, ascendia a un import màxim de 865.071,00€, sufragant la Generalitat Valenciana el 62,5% del cost total, el 22,5% la Diputació de València, i el 15% de la convocatòria, és a dir, 129.760,65€ eren d’aportació municipal, finançada amb recursos de l’Ajuntament de Mislata. No obstant això, aqueixa aportació municipal inicial s’ha vist incrementada en 23.719,70 euros addicionals després de la tercera convocatòria, amb la finalitat de donar cobertura a totes les sol·licituds, xifrant-se per tant l’aportació municipal total en 153.480,35 euros i la quantitat total de les ajudes concedides finalment en 888.790,70 euros.



Segons afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “continuarem implementant programes per a reactivar la nostra ciutat i apostar pel comerç de proximitat com a generador econòmic i com a forma de solidaritat amb els nostres veïns i veïnes comerciants”. És per això que en els pròxims mesos es continuaran posant en marxa iniciatives per a promoure la compra de productes locals i de proximitat en els establiments de la ciutat.



Amb aquest paquet d'ajudes, un total de 423 empreses i comerços de Mislata pertanyents a diferents sectors econòmics han resultat beneficiades després de realitzar-se les tres convocatòries.