Mislata condemna l’última mort per violència masclista

La convocatòria concentra a autoritats, treballadors municipals i veïns a les portes del consistori en repulsa de la víctima de violència de gènere número 1.000 a Espanya, des que es registren dades

L’Ajuntament de Mislata ha mostrat la seua condemna per l’última mort per violència masclista a la Comunitat Valenciana. Per a això, ha convocat, a les dotze del migdia, un minut de silenci a les portes del consistori. Amb aquest senzill homenatge, Mislata ha volgut solidaritzar-se amb la família de la dona de 29 anys d’Alboraia, assassinada per la seua parella en el dia d’ahir, i mostrar així la seua repulsa contra aquest i qualsevol altre cas de violència cap a les dones. Es tracta de la quarta víctima de violència masclista en la Comunitat Valenciana en el que portem d’any i la número 1.000 a Espanya des que existeixen registres oficials.

La primera tinent d’Alcalde en funcions, Mª Luisa Martínez Mora, la regidora de la Dona i Polítiques d’Igualtat en funcions, Carmen Lapeña, i diversos regidors de la Corporació Municipal han presidit aquesta concentració, a la qual també s’han sumat Policia Local, associacions de dones, treballadors de l’Ajuntament i veïns en general.

A més, la Casa de la Dóna de Mislata ha penjat en la seua façana nombrosos cartells fent al·lusió a aquest nou assassinat masclista per a no oblidar i continuar lluitant contra aquesta xacra social. Perquè ja són 1.000 les dones que han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles des que existeixen registres, des de 2003. I a pesar que a Espanya es va aprovar en 2004 per unanimitat en el Congrés dels Diputats la Llei contra la Violència de Gènere, pionera a nivell mundial i en la qual després es van fixar altres països europeus, s’han creat els jutjats de violència contra la dona, s’han implantat ajudes per a les víctimes i s’han inclòs mesures judicials, laborals i educatives, la realitat és que 62 dones són assassinades a l’any de mitjana a Espanya i la lluita per combatre aquesta injustícia social ha de continuar.