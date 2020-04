Mislata confeccionarà 10.000 bates per a personal sanitari

Durant l’Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya, les mostres de solidaritat continuen aflorant a la ciutat de Mislata. La posada en marxa fa uns pocs dies del programa solidari per a confeccionar màscares ha sigut un èxit, hi ha molta gent voluntària bolcada en el projecte i ja s’han confeccionat més de 2.000, i el servei continua.

A partir de hui, desenes de persones voluntàries començaran també a confeccionar al voltant de 10.000 bates que aniran destinades a personal sanitari d’hospitals i centres de salut. Es tracta de bates de plàstic similars a les d’un sol ús hospitalàries. El material plàstic necessari per a la seua confecció ha sigut donat per Fernando Gandia.

Els voluntaris i voluntàries rebran un kit per a poder cosir 50 unitats, que contindrà el patró per a la seua confecció, fil de cosir, així com unes senzilles instruccions de com han de disposar-se els diferents materials.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha tornat a mostrar el seu agraïment per l’enorme generositat del poble de Mislata, “la ciutadania ha comprés que aquesta batalla és de tots i totes, i a Mislata rebem centenars de mostres de solidaritat cada dia per a poder tirar una mà en aquests moments tan difícils per a tots. No podem més que agrair als centenars de mislateros i mislateres que se sumen a aquesta lluita de manera solidària”.

