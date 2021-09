Mislata consolida la seua transformació digital a través de l’Oficina Virtual

Connect on Linked in

El consistori va posar en marxa a l’abril de 2019 la seua seu electrònica per a la gestió telemàtica de la majoria de tràmits municipals en la seua estratègia de modernització i transformació digital

Carlos F. Bielsa: “L’objectiu de fer de Mislata una ciutat més moderna ha de partir des de la mateixa base de l’administració. Fer el nostre Ajuntament més accessible, senzill i àgil digitalitzant els processos i tràmits és una aposta en ferma per convertir a la nostra ciutat en una smartcity”

L’oficina virtual de l’Ajuntament de Mislata va obrir digitalment les seues portes a l’abril de 2019. Des de llavors, s’han incorporat al catàleg de serveis que cal tramitar via telemàtica, i on els ciutadans poden realitzar un seguiment de les seues gestions i notificacions, 113 procediments administratius municipals. Un procés de digitalització que continua millorant-se i ampliant-se dia a dia i que es va veure accelerat durant la pandèmia de la covid-19 en ser impossible l’atenció presencial de la ciutadania.

Com comenta l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “la pandèmia ens va obligar a accelerar tot aquest procés. Ens va fer veure que la transformació digital era ja una cosa imprescindible i necessari per al propi funcionament de l’Ajuntament. La limitació de mobilitat no era una excusa per a continuar prestant servei a la ciutadania i l’Oficina Virtual està disponible les 24 hores els 365 dies de l’any.”

El gradual procés de modernització i transformació digital, comprés dins del Pla Director de les Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Mislata, ha fet que només en el que portem d’exercici 2021 s’hagen tramitat 16.047 registres i expedients, un 18,43% més que en tot l’exercici del 2020 i una xifra que continua en augment conforme es van incloent processos digitals.

Tots els tràmits que pot realitzar la ciutadania es desglossen en el catàleg de serveis atenent la seua categoria i objecte del tràmit. A més, cada ciutadà o ciutadana, al seu torn, podrà crear el seu propi espai digital: la ‘Carpeta Ciutadana’, en la qual disposarà d’informació de tots els tràmits que haja iniciat davant la seu electrònica, així com accés a les notificacions dels seus expedients i a la qual s’accedeix mitjançant certificat digital, DNI electrònic o amb un compte d’email