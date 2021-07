Mislata consulta a la ciutadania per a plantejar un nou parc en la plaça Ciutat de la Llisa

Connect on Linked in

Aquesta nova edició de ‘Mislata Opina’ permet al veïnat de l’entorn de la plaça decidir part de la planificació de la pròxima remodelació triant entre tres opcions possibles

Carlos F. Bielsa: “És important que el disseny i el futur de la nostra ciutat el decidim entre tots i totes”

La plaça Ciutat de la Llisa de Mislata experimentarà en els pròxims mesos una remodelació total del seu aspecte, gràcies a un projecte de reurbanització i millora de l’espai. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mislata llança una nova edició del ‘Mislata Opina’, el programa de participació veïnal que en anteriors ocasions ja ha consultat, entre altres, el disseny urbanístic del carrer Verge dels Desemparats, la reurbanització de l’avinguda Blasco Ibáñez o l’ús públic de l’antiga caserna militar en residència i centre de dia per a persones majors.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “des d’aquest equip de govern sempre hem apostat per la participació ciutadana i per la implicació dels veïns i veïnes de Mislata, perquè sumant entre tots i totes aconseguirem tindre una Mislata millor”.

Així, la Regidoria de Participació Ciutadana al costat de la de Medi Ambient, responsable de parcs i jardins, en línia amb el projecte ‘Mislata Opina’, han proposat als veïns i veïnes de l’entorn de la plaça Ciutat de la Llisa una votació per a l’elecció del nou parc infantil que se situarà en l’espai central per als vianants, podent triar entre tres temàtiques: l’espai, naturalesa o marinera.



María Luisa Martínez Mora, vicealcaldessa de Mislata, acompanyada de Ximo Moreno i Mercedes Caballero, responsables de les regidories implicades, han visitat l’estand de participació, destacant que les propostes presentades, a més dels aspectes temàtics, també pretenen millorar les oportunitats d’oci per a la infància de l’entorn.

La zona infantil albergarà una àrea de fins a 375m2 destinats a un nou sistema de jocs per a guanyar en confort i seguretat en l’espai per a xiquets i xiquetes. A més, els gronxadors inclouran uns seients adaptats i una font d’aigua també adaptada a persones amb diversitat funcional. Hi ha l’opció d’incloure també jocs d’energia cinètica per a generar sons. I s’ofereix l’opció de complementar-los amb gronxadors amb seient envolupant perquè les persones adultes acompanyen als més xicotets i xicotetes. A més, es reurbanitzarà part de la plaça, eliminant la font ornamental actual, millorant els espais enjardinats i renovant el mobiliari urbà.

Durant tota la jornada del divendres, els veïns i veïnes a partir de 4 anys i residents als carrers Ciutat de la Llisa, John Lennon, Joan Manuel Serrat, Víctor Jara, Miguel Adlert, Felipe Bellver, Pare Llansol i Almenares, podran votar per la seua opció preferent en l’urna situada en la pròpia plaça.



Amb aquesta nova edició del ‘Mislata Opina’, després d’aquest any de pandèmia, es reactiven en el municipi els processos participatius, que en pròximes dates s’aniran posant en marxa en altres zones de la ciutat per a implicar la ciutadania en el disseny de la ciutat.