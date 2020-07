Mislata convoca una consulta ciutadana per a decidir el disseny urbanístic d’una dels seus carrers

El veïnat dels carrers Verge dels Desemparats i Víctor Pradera tria per més del 90% el projecte que prioritza al vianant, entre les dues opcions oferides per l’Ajuntament

Els veïns i veïnes de dos carrers de Mislata estaven convocats ahir de nou a les urnes. Però en aquesta ocasió, per a decidir el disseny urbanístic del seu propi carrer. La regidoria de Participació Ciutadana llançava així una nova edició de “Mislata Opina”, un programa de participació veïnal que en anteriors ocasions ja ha consultat, per exemple, la reurbanització de l’Avinguda Blasco Ibáñez o l’ús públic de l’antiga caserna militar en residència i centre de dia per a persones majors.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “des d’aquest equip de govern sempre hem apostat per la participació ciutadana i per la implicació dels veïns i veïnes de Mislata; és important que el futur de la nostra ciutat el decidim entre tots i totes”.

L’Ajuntament plantejava a la ciutadania empadronada als carrers Verge dels Desemparats i Víctor Pradera (núm. 19 d’ara en avant) triar entre dues opcions possibles. La ‘Opció A’ mantindria l’estructura de carrer actual, renovant el paviment, drenatge, i les rajoles de les voreres mantenint la seua amplària, a més del canvi de l’enllumenat públic a bombetes LED per a estalvi energètic i mantindre pràcticament les mateixes places d’aparcament. La ‘Opció B’, es tractaria d’un projecte urbanístic més ambiciós, donant prioritat al vianant, creant un entorn verd i facilitant l’ús comercial per a fer un espai més funcional, segur per a la infància, accessible i atractiu, i reduint les places d’aparcament en pro de les persones.

Un total de 432 veïns i veïnes a partir de 16 anys estaven citats per a la votació, i amb una participació de més del 30%, prop del 91% dels i les votants van triar la ‘Opció B’, el projecte que prioritza al vianant.

“El projecte triat pels veïns i veïnes que han participat convertirà l’espai en un entorn més amable, habitable i més respectuós amb el vianant, incentivant el passeig de les persones i potenciant també el comerç del barri”, afirma Bielsa.

Relacionats