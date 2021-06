Mislata crea el servei municipal d’orientació i informació a la diversitat sexual i de gènere

Connect on Linked in

El nou servei, que se situarà a la Casa de la Dóna de Mislata, comptarà amb una persona especialista en la gestió de situacions de discriminació i buscarà donar suport psicosocial en relació a situacions de malestar, discriminació o LGTBI-fòbia



Carlos F. Bielsa: “La nostra ciutat s’ha convertit en referència de les polítiques per a les persones. La defensa dels drets humans i de la igualtat d’o ortunitats per al col·lectiu LGTBI té a Mislata un ferm compromís”



Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, que busca visibilitzar i posar en valor els drets d’aquest col·lectiu dins de la societat, l’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, ha presentat un nou servei municipal amb l’objectiu d’atendre i donar resposta a la realitat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.



El nou servei naix amb l’objectiu de dirigir-se a aquelles persones que busquen informació i orientació, així com suport psicosocial en relació a situacions de malestar, discriminació o LGTBI-fòbia. Com apunta l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “Mislata és un municipi obert i plural i volem que totes aquelles persones que ho necessiten tinguen un lloc on acudir per a sentir-se segures i no jutjades. La nostra ciutat s’ha convertit en referència de les polítiques per a les persones i el col·lectiu LGTBI té a Mislata una ciutat compromesa amb la diversitat”.

La creació del servei municipal d’orientació i informació a la diversitat sexual i de gènere és un dels punts que recollirà l’I Pla Municipal LGTBI de Mislata, que es troba en fase de diagnòstic, prèvia a la redacció final. El Pla, com explica Carmela Lapeña, regidora de Polítiques d’Igualtat, “naix amb la intenció de ser una eina per a facilitar la promoció de la igualtat i el respecte a la diversitat sexual i de gènere. Gràcies a ell, polítiques destinades a les persones LGTBI com aquest nou servei, fan possible garantir els drets i la igualtat de tracte per raó d’orientació sexual i identitat de gènere”.



La Casa de la Dóna de Mislata, centre de referenciade les polítiques d’igualtat de Mislata, és el lloc triat on se situarà el nou servei municipal i que comptarà una persona especialista en la gestió de situacions de discriminació o qualsevol altre tipus de situació que necessite ser tractada des de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere. Mislata crea així un espai d’atenció a la diversitat que treballarà per la defensa dels drets humans i que fomentarà la igualtat d’oportunitats de les persones LGBTI.