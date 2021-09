Mislata culmina el seu campament social atenent durant l’estiu a més d’un centenar de menors

Connect on Linked in

El programa, que s’ha desenvolupat sota estrictes mesures de seguretat, ha combinat activitats lúdiques amb menjador, garantint tres menjars al dia als xiquets i xiquetes beneficiaris

Carlos F. Bielsa: “Durant els mesos sense col·legi, des del consistori hem treballat per a oferir a menors de famílies vulnerables un estiu divertit, però sobretot brindar-los una alimentació saludable i un reforç educatiu en un espai segur”

Durant els mesos de juliol i agost, al voltant de 120 xiquets i xiquetes de Mislata, amb edats compreses entre els 3 i 17 anys, han acudit al campament social d’estiu, organitzat per la regidoria de Benestar Social per a ajudar a les famílies mislateras amb més necessitats a poder conciliar la seua vida laboral mentre els xiquets no tenen classes. Ja a les portes de l’inici del nou curs escolar, el programa culminava ahir amb una gran festa de l’espuma per als xiquets i xiquetes participants.

A causa de les circumstàncies derivades de la crisi sanitària, igual que va ocórrer en la passada edició, el programa ha seguit un estricte protocol per a garantir la seguretat dels i les menors. Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “des de l’equip de govern tenim un clar compromís de donar resposta a les necessitats socials de totes aquelles persones que l’estan passant malament; és per això que hem realitzat de nou un gran esforç per a crear un entorn segur on aquests xiquets i xiquetes pogueren passar-lo bé i, el més important, garantir-los una alimentació durant les seues vacances”.

El programa, que s’ha convertit en tot un referent nacional després de quasi ja una dècada de funcionament, s’emmarca dins de les polítiques per a les persones que desenvolupa l’Ajuntament de Mislata, que es va convertir en el primer consistori valencià que va obrir els menjadors escolars a l’estiu, després que Serveis Socials detectara que moltes famílies tenien dificultats per a cobrir les necessitats nutricionals dels seus fills i filles en períodes vacacionals.

Els xiquets i xiquetes rebien cada dia el menjar en les pròpies instal·lacions del col·legi Ausiàs March, i se’ls entregava el berenar i el desdejuni de l’endemà. I a part, com apunta el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “els xiquets i xiquetes han comptat sempre amb la presència de monitors titulats que han dissenyat diverses activitats lúdiques compatibles amb la situació actual”.