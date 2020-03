Mislata culmina les seues Jornades de la Dona amb una concentració reivindicativa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de set-centes persones corren per la igualtat en la Carrera de la Dona, l’acte més multitudinari de les jornades

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Mislata culminava les seues XXXIII Jornades de la Dona per la Igualtat amb una concentració a les portes de la Casa de la Dóna i una posterior marxa reivindicativa fins a les portes de l’Ajuntament.

Sota el lema ‘Amb les dones, ni un pas arrere’, la vicealcaldessa María Luisa Martínez Mora, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña, encapçalaven aquesta marxa a la qual es van sumar altres membres de l’equip de govern, les diferents associacions de dones, desenes de veïns i l’alumnat dels centres d’educació secundària de la ciutat, els qui van ser els encarregats de llegir el manifest. La batucada Kultrún, composta íntegrament per dones, va ser l’encarregada d’animar aquesta concentració reivindicativa i festiva.

La recta final d’aquestes Jornades de la Dona arrancava el divendres amb una de les cites destacades del programa d’activitats, la tradicional eixida cultural i el menjar de germanor entre totes les dones, que enguany se celebrava a Cullera, i en la qual participen prop de 500 mislateras. I el dissabte, la Carrera de la Dona per la Igualtat celebrava la seua setena edició amb rècord de participació amb més de 700 persones. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, donava l’eixida a aquesta carrera que, a més de reivindicativa, era també solidària en donar tota la recaptació de les inscripcions a la lluita contra el càncer. Abans de l’eixida, l’alcalde va agrair el gran acolliment d’aquest esdeveniment, ja que “és imprescindible la implicació de totes i tots per a aconseguir la igualtat real. Mislata és hui dia un referent de polítiques d’igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona, i des del govern municipal continuarem implantant mesures del nostre Pla d’Igualtat per a continuar avançant”.