Mislata dedica el mes de novembre a enfortir la seua lluita contra la violència de gènere

La Casa de la Dóna de Mislata ha dissenyat una àmplia programació que culminarà el pròxim 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona



Carlos F. Bielsa: “Aquestes jornades que compleixen 18 edicions posen en relleu la importància, el vitalisme, la força del moviment feminista de Mislata en la lluita contra la violència”



Com cada mes de novembre, en un clar compromís per la igualtat i contra la violència masclista, l’Ajuntament de Mislata a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, programa les Jornades Contra la Violència de Gènere, que en aquest any arriben a la seua XVIII edició.



Aquest mes tan significatiu, es clausurarà el dia 25, data en la qual es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb la inauguració del mural “La nostra història”, situat en el Passeig Clara Campoamor de la localitat. La pintura representa a deu grans dones de la història relacionades amb la ciència, l’art o la lluita pels drets de les dones com la mateixa Clara Campoamor, Carmen Alborch, Manuela Solís, Ana Lluch o l’actriu mislatera Empar Ferrer, entre altres rellevants figures femenines. Juntament amb la presentació pública del mural, l’alumnat de Secundària dels centres d’educació de Mislata, llegirà, com ja és tradicional, el Manifest Contra la Violència de Gènere.



Ahir, aquestes jornades eren inaugurades per la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña Bueno, al costat d’altres membres del govern municipal amb el lliurament de premis del XII Concurs de cartells del 25N a la Casa de la Dóna, amb la novetat del Premi Jove, que s’unia als ja tradicionals de Millor Artista Local i Millor Cartell.



Martínez Mora va voler remarcar que “no podem resignar-nos al fet que s’assumisca com a normalitat la tragèdia dolorosament quotidiana de la violència masclista. Darrere de la fredor de cada xifra està la vida d’una dona. No és moment, per tant, de fer cap pas arrere, ni de negar l’existència de violència específica cap a la dona”.



Durant aquestes Jornades, a més de conferències, col·loquis, tallers, poesia, exposicions i teatre, per quart any, l’olivera situada a la porta de la Casa de la Dóna, dins de la campanya de sensibilització ciutadana “L’arbre contra la violència de gènere”, acollirà en les seues branques les opinions de la ciutadania sobre la violència masclista com a testimoniatge de participació ciutadana.