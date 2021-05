Mislata destinarà 300.000 euros en ajudes a les famílies per a Escoles Infantils i menjador escolar

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha posat ja en marxa el procés de presentació de sol·licituds de totes dues ajudes per al pròxim curs

Carlos F. Bielsa: “Continuem sent el govern que posa per damunt de tot a les persones, especialment als col·lectius més vulnerables. Davant temps de crisi i de desigualtats, continuarem fent costat als qui menys recursos tenen i lluitant per la justícia social”

L’Ajuntament de Mislata, després d’aprovar les bases que regiran les ajudes a les famílies en concepte de beques per a Escoles Infantils i per a menjador escolar de cara al curs 2021/2022, ha obert ja el procés de presentació de sol·licituds per a totes dues subvencions. Unes ajudes municipals amb un caràcter notablement social, que ascendeixen a un total de 300.000 euros i que seran compatibles amb les procedents de la Generalitat Valenciana.

Les subvencions per a Escoles Infantils per al pròxim curs mantenen l’ampliació dels límits econòmics per a poder sol·licitar-les i que ja es va materialitzar en la passada edició, després de l’acord entre les Escoles Infantils i el consistori. Com apunta el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “aquest aspecte suposa un increment notable del nombre de famílies susceptibles d’acollir-se a aquesta ajuda”. A més, subratlla que totes dues ajudes “malgrat la pandèmia sanitària i el tancament dels centres educatius durant part del curs passat, des del consistori vam continuar abonant aquestes beques, que ara tornem a llançar perquè en aquests moments de reactivació ajuden a potenciar la conciliació familiar”.

La quantia de les subvencions a concedir dependrà dels ingressos econòmics en funció del càlcul dels ingressos bruts de la unitat familiar nuclear. A més, totes les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió tindran concedida la beca de manera automàtica. Pel que respecta a la quantia de les ajudes, les famílies rebran una subvenció del 100% o la concessió de bons de 100 i 75 euros mensuals per al pròxim curs. En el cas de les ajudes per a menjador escolar, les famílies rebran una subvenció del 100%, del 75% o del 50%, depenent també dels ingressos.

Podran ser beneficiàries de les ajudes per a Escoles Infantils, les famílies amb fills o filles menors de tres anys o que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021, i que estiguen matriculats o tinguen reservada plaça en una Escola Infantil de Mislata. Per part seua, podran accedir a les ajudes de menjador escolar les famílies amb fills i filles en Educació Infantil, Primària i ESO que assistisquen a centres escolars del municipi, sempre que no tinguen ja subvencionat el servei per l’Administració Autonòmica. El període de les ajudes cobrirà, en el cas de les Escoles Infantils de setembre a juny, i en el dels menjadors escolars d’octubre a maig.

El procés de sol·licituds de les ajudes està ja obert i finalitzarà el pròxim 7 de juny, podent-se realitzar els tràmits, preferentment, de manera telemàtica o de manera presencial sol·licitant cita prèvia.