Mislata destinarà 300.000 euros en ajudes a les famílies per a Escoles Infantils i menjador escolar

L’Ajuntament, a més, entregarà targetes de 360€ a les famílies beneficiàries durant el passat curs de les beques per a Escoles Infantils, que podran gastar en comerços adherits

Carlos F. Bielsa: “Mislata demostra una vegada més el seu suport a les persones que més el necessiten, i més si cap ara, després d’aquesta pandèmia, volem continuar sent referents en polítiques socials, sense deixar a ningú arrere”

L’Ajuntament de Mislata ha aprovat les bases que regiran les ajudes a les famílies en concepte de beques per a Escoles Infantils i per a menjador escolar de cara al curs 2020/2021. Unes bases completament consensuades amb les Escoles Infantils de la ciutat i que regulen aquestes ajudes municipals, amb un caràcter notablement social, compatibles amb les procedents de la Generalitat Valenciana i que ascendeixen a un total de 300.000 euros.

D’altra banda, a conseqüència del tancament de les Escoles Infantils i centres educatius el mes de març passat després de la declaració de l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària, el govern municipal ha acordat fer lliurament d’una targeta per import de 360€ a totes les famílies que durant aquest passat curs eren beneficiàries de la beca per a Escoles Infantils. Les targetes podran ser utilitzades per les famílies per a comprar productes bàsics i infantils en farmàcies o a les escoles infantils que s’hagen adherit al programa.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, afirma que “Mislata demostra una vegada més el seu suport a les persones que més el necessiten, i més si cap ara, després d’aquesta pandèmia, volem continuar sent referents en polítiques socials, sense deixar a ningú arrere”.

Les subvencions per a Escoles Infantils per al pròxim curs mantenen l’ampliació acordada l’any passat entre les Escoles Infantils i el consistori. Aquesta ampliació respecte als límits econòmics per a poder sol·licitar-la, va suposar un increment de més del 50% del nombre de famílies susceptibles d’acollir-se a aquesta ajuda, sent en el període de 2018-2019 de 61 famílies, passant en aquest curs a 124. La quantia de les subvencions a concedir dependrà dels ingressos econòmics en funció del càlcul dels ingressos bruts de la unitat familiar nuclear. A més, totes les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió tindran concedida la beca de manera automàtica. Pel que respecta a la quantia de les ajudes, les famílies rebran una subvenció del 100% o la concessió de bons de 100 i 75 euros per al pròxim curs. En el cas de les ajudes per a menjador escolar, les famílies rebran una subvenció del 100%, del 75% o del 50%, depenent també dels ingressos.

Per a Ximo Moreno, regidor de Serveis Socials, “aquestes ajudes municipals facilitaran que un major nombre de ciutadans puguen accedir a elles i potenciaran sobretot la conciliació familiar, que és un dels objectius del govern municipal”.

Podran ser beneficiàries de les ajudes per a Escoles Infantils, les famílies amb fills o filles menors de tres anys o que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, i que estiguen matriculats o tinguen reservada plaça en una Escola Infantil de Mislata. Per part seua, podran accedir a les ajudes de menjador escolar les famílies amb fills i filles en Educació Infantil, Primària i ESO que assistisquen a centres escolars del municipi, sempre que no tinguen ja subvencionat el servei per l’Administració Autonòmica. El període de les ajudes cobrirà, en el cas de les Escoles Infantils de setembre a juny, i en el dels menjadors escolars d’octubre a maig.

El consistori repartirà a totes les Escoles Infantils una placa distintiva en la qual s’assenyala que són centres subvencionats per l’Ajuntament de Mislata. Aquests centres, a més, es trobes subvencionats per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.