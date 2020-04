Mislata dinamitza la participació ciutadana en temps de coronavirus

Connect on Linked in

El consistori, a més, felicita l’aniversari a més de 1.500 xiquets, xiquetes i adolescents que han complit anys durant el confinament obsequiant-los amb un detall

L’Estat d’Alarma ha suposat el confinament de tota la ciutadania en les seues pròpies cases. És per això, que l’Ajuntament de Mislata, durant aquests més de 40 dies, ha promogut diferents iniciatives de participació ciutadana i el foment de diferents activitats per a amenitzar tots aquests dies, posant el focus sobretot en els més xicotets de la casa. Totes les iniciatives han tingut un gran acolliment per part de la ciutadania, qui ha vist recompensada la seua participació en forma d’obsequi d’agraïment per part del consistori.

A través de la regidoria de Participació Ciutadana, s’han estat promovent diverses campanyes perquè els i les menors estigueren entretinguts i destinaren part del seu temps a casa a la creativitat i l’art. En aquest sentit, la iniciativa ‘Mislata la suma de tots els balcons’, buscava que les famílies penjaren missatges positius i de suport als seus balcons realitzats amb materials propis. Una altra proposta llançada, en format de concurs literari, animava a xicotets i joves escriptors a plasmar en un relat curt com veuen ‘El futur de Mislata’ després del coronavirus.



Al seu torn, la regidoria de Medi Ambient ha volgut conscienciar i sensibilitzar sobre la gestió sostenible dels recursos i la prevenció dels residus. En aquest sentit han convidat a tota la ciutadania de Mislata a participar realitzant dibuixos creatius on es mostren els beneficis de les ‘5R’ per al medi ambient (Reciclar, Reduir, Recuperar, Reparar i Reutilitzar).



Per a la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, “l’equip de govern sempre ha apostat per la participació ciutadana i l’hem demostrat en diferents ocasions com a ‘Alcalde de barri’, ‘Mislata Opina’ o el programa ‘Mislata la suma de tots i totes’, per això hem volgut llançar aquestes iniciatives per a continuar fomentant la participació en el municipi i per a fer una mica més amena la vida en confinament del nostre veïns i veïnes més xicotets”.



Entre els esdeveniments a destacar es troba la celebració dels aniversaris dels i les menors del municipi. Els xiquets i xiquetes que han complit anys des del passat 13 de març, inici del confinament, han rebut a les seues cases un detall de part de l’Ajuntament, en forma de packs de dibuix, llibres de lectura o material escolar. Membres de Protecció Civil i personal de Nemasa han anat repartint als cumpleañeros i cumpleañeras els regals que van acompanyats d’una carta de felicitació personalitzada i signada pel propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa.



“L’estat d’alarma no pot confinar la il·lusió de celebrar un aniversari o la il·lusió de tindre un regal en una data tan assenyalada, per això ens hem obstinat a Mislata en què, en aquest període, els xiquets i xiquetes de la ciutat no es quedaren sense una xicoteta sorpresa”, afirma l’alcalde, qui també ha enviat una carta de felicitació personalitzada a tots aquells i aquelles joves que durant aquests dies han complit la majoria d’edat.