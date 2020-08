Mislata dispararà huit castells de focs artificials simultanis per a commemorar les seues festes populars i patronals

L’esdeveniment, sota el nom de ‘Esclat de festes a Mislata’, tindrà lloc la matinada del 30 al 31 d’agost i el consistori convida a la ciutadania a gaudir de l’espectacle des dels seus balcons i terrasses, prohibint l’assistència de públic a les zones de tret

El mes de maig passat, l’Ajuntament de Mislata, amb l’acord del teixit associatiu i festiu de la localitat, suspenia de manera definitiva les Festes Patronals i Populars 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19. Unes festes que, de no ser per l’epidèmia, hagueren donat hui mateix el seu tret d’eixida.

Ja en el mateix comunicat de suspensió, l’alcalde, Carlos F. Bielsa, anunciava que el propi Ajuntament coordinaria la realització d’algun acte simbòlic per a celebrar la festivitat dels patrons de la ciutat, el Crist de la Fe i la Verge dels Àngels, previstes per als dies 30 i 31 d’agost, respectivament.

El tret simultani de huit castells de focs artificials des de diferents punts de la ciutat il·luminarà tot el cel de Mislata la nit del 30 al 31 per a rememorar la història festiva i pirotècnica del municipi. L’alcalde Bielsa afirma que es tracta de “un esdeveniment únic i innovador dissenyat perquè tota la ciutadania puga gaudir-lo des de la seua pròpia casa”. De fet, l’Ajuntament convida al fet que els mislaters i mislateres observen l’espectacle des dels seus balcons o terrasses, prohibint a més l’accés i l’assistència de públic a les zones dels trets, per a evitar concentracions de gent i així complir amb les mesures de prevenció.

“La suspensió de les festes va ser una difícil decisió, però l’opció més responsable i conseqüent amb la situació d’emergència tan canviant i imprevisible que estem vivint”, afirma Bielsa. “Aquest acte simbòlic per a celebrar el dia festiu municipal servirà també per a donar una mica de llum i alegria a un estiu atípic i complicat per a molts mislaters i mislateres”.

Des de l’Ajuntament de Mislata se sol·licitarà a tota la ciutadania que es quede al seu balcó o terrassa per a gaudir de l’espectacle i animarà que tothom compartisca els seus vídeos i fotos a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #MislataEsclata.