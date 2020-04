Mislata disposa des de hui d’una Oficina d’Atenció al Comerç i a l’Ocupació

Un dels sectors més afectats per aquesta crisi sanitària i la declaració de l’estat d’alarma, és sens dubte el sector laboral i empresarial. Moltes són les persones que s’han vist afectades en aquest àmbit, ja siga perquè s’han quedat sense treball, o perquè les empreses per a les quals treballen han aprovat un ERTE, o perquè són propietàries d’una PIME o autònomes i s’han vist obligades a baixar la persiana del seu negoci.

Per a donar resposta a totes les demandes i dubtes sorgits, l’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Comerç i l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) ha posat en marxa la OACE, Oficina d’Atenció al Comerç i a l’Ocupació. Es tracta d’un servei que informa, assessora i assisteix en matèria laboral i empresarial a tot el teixit econòmic i comercial de Mislata. Ofereix informació directa sobre totes les mesures que hi ha aprovades en aquesta matèria, assessorament en cas d’estar immersos en un ERTE, els préstecs ICO, ajudes i subvencions de qualsevol de les Administracions a les quals poden optar, entre altres. També trasllada informació de totes les mesures adoptades pel Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i el municipi de Mislata en concret.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, afirma que des de l’administració “hem de posar tots els mitjans possibles al servei de les persones que més el necessiten, per a eixir com més prompte millor i en les millors condicions possibles d’una situació tan complicada com la que estan patint molts autònoms i treballadors en general”.

Mentre estiga vigent l’Estat d’Alarma i siga obligatori el confinament, l’atenció és telefònica i/o telemàtica. En aquest sentit, s’han habilitat tres línies telefòniques d’atenció, amb horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. I, en tot moment, es pot fer qualsevol consulta a través del mail oace@mislata.es. Una vegada s’alce l’Estat d’Alarma, el servei continuarà operatiu i l’atenció podrà ser també de manera presencial en les pròpies oficines de l’ADL.

Relacionats