Mislata dona la benvinguda a 2020 amb una gran festa en la plaça de la Constitució

Gran èxit de participació en la primera edició d’aquest esdeveniment, una iniciativa proposada pels joves de la ciutat a la qual es van sumar multitud de famílies

Carlos F. Bielsa: “Mislata és referent en participació ciutadana i aquesta celebració és la guinda del pastís a un any ple d’esdeveniments en els quals tota la ciutadania s’ha bolcat”

Per primera vegada, els mislateros i mislateras estaven citats per a donar la benvinguda a l’any nou tots junts enfront del consistori en una gran festa organitzada per la regidoria de Festes de l’Ajuntament, dirigida a tots els públics i d’accés lliure i gratuït. La plaça de la Constitució s’omplia fins a la bandera en la qual ha sigut la primera edició d’aquest gran esdeveniment, sorgit d’una proposta dels joves de la ciutat a partir d’un projecte de participació ciutadana.



A la seua entrada al recinte, el nombrós públic, en la seua majoria famílies i grups d’amics, rebia el tradicional cotillón de Nit de cap d’any i el dotze raïm de la sort. En un ambient festiu, els i les assistents a l’esdeveniment van seguir el ritual del raïm amb les campanadas i van gaudir d’un espectacle de llums i de la pirotècnia de Caballer FX, punt de partida d’una posterior festa amb Dj’s que es va allargar fins a les dues de la matinada.



L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor de Festes, Toni Arenas, i gran part del govern municipal, es van sumar als mislateros i mislateras en aquesta celebració. Després de donar la benvinguda al 2020, Bielsa manifestava la seua satisfacció pel gran acolliment i traslladava els seus millors desitjos a tota la ciutadania i “un any replet d’èxits per a tots i totes”.



Per a l’Ajuntament, l’objectiu d’aquest esdeveniment era dur a terme una gran festa a la qual pogueren acudir públics de totes les edats per a celebrar l’arribada del nou any, en un ambient festiu i segur. I així va ser, ja que els controls en l’accés al recinte i totes les mesures de seguretat van afavorir al fet que la festa transcorreguera sense cap mena d’incident.