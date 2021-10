Mislata dóna visibilitat a les associacions que treballen per la solidaritat i la cooperació

Connect on Linked in

Dotze associacions i col·lectius exposen els seus projectes en la fira solidària, que va incloure activitats, tallers, exposicions i mostres culturals



Carlos F. Bielsa: “Mislata és una ciutat tremendament acollidora, integradora i multicultural, ho portem en el nostre ADN”



L’Ajuntament de Mislata va organitzar aquesta participativa jornada per a donar a conéixer les activitats i els projectes d’aquelles entitats que duen a terme la seua labor amb finalitats solidaris, participatius i de cooperació, tant a Mislata com a nivell nacional i internacional. Una jornada inaugurada per l’alcalde, Carlos F. Bielsa, i en la qual les dotze associacions i col·lectius participants van tindre veu i van poder mostrar les seues accions a través de diferents, exposicions, tallers i mostres culturals com a dansa, teatre o música.



L’alcalde va voler agrair i destacar el treball que fan totes les entitats que participaven en la jornada per a salvaguardar els drets fonamentals de totes les persones. “Des de l’Ajuntament de Mislata sempre donarem suport als programes i activitats que ajuden els col·lectius a orientar un millor futur, per a junts i juntes vertebrar un model de ciutat més oberta i que abraça a les persones més vulnerables”, va afirmar Bielsa.



Associacions com Creu Roja, Save The Children, Càritas o l’Associació Espanyola Contra el Càncer, van ser presents al costat del Centre Ocupacional de Mislata, el Centre d’Acolliment al Refugiat, els Júniors Shalom, els voluntaris de Protecció Civil de Mislata i el Fons Valencià per la Solidaritat. L’associació AHUIM i l’Associació de Ghana de València van posar la nota multicultural a la jornada amb les seues actuacions i tallers.