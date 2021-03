Mislata educa en Igualtat

Connect on Linked in

Els col·legis i instituts de Mislata se sumen a les accions amb motiu del dia Internacional de la Dona visibilitzant l’educació com a eina per a la igualtat

Carlos F. Bielsa: “Educar en valors com la justícia, la solidaritat, la integritat o la tolerància, és fonamental per a fomentar la intel·ligència emocional i el pensament crític. Només així, podrem derrocar estereotips culturals i comportaments discriminatoris de tota mena”

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la regidoria de Polítiques d’Igualtat ha volgut fer extensibles als centres d’ensenyament de Mislata les activitats emmarcades en el 8 de març. Les mesures sanitàries impediran les habituals concentracions de l’alumnat i professorat en els seus respectius col·legis o instituts, però la lluita per la Igualtat seguirà present en ells.

En concret, i sota el lema “A Mislata, eduquem en igualtat”, els centres educatius de primària lluiran pancartes en suport als drets de la dona i es repartiran botelles d’hidrogel amb aqueix mateix missatge. Carmela Lapeña, regidora de Polítiques d’Igualtat, recalca que “és innegable que una educació en valors com la igualtat o l’equitat encara hui continua sent rellevant i necessària, i encara que cada vegada hi ha més dates assenyalades en el calendari, educar en igualtat és un treball del dia a dia a casa i en els col·legis”.

Per part seua, l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa apunta a la importància de “treballar des de la infància en l’eliminació dels estereotips, i així previndre situacions de discriminació sexista en el futur. Aquesta és una de les claus de la coeducació i d’una societat més igualitària i justa”. A més, la regidoria de Participació Ciutadana s’ha sumat a les accions proposant a l’alumnat i professorat de secundària dissenyar les seues pròpies màscares amb el lema “Defensem la Igualtat”. Per a això s’han repartit màscares blanques entre tots els centres de secundària de la localitat i el resultat podrà veure’s en l’Instagram de la Casa de la Dona sota l’etiqueta #MislataPerLaIgualat.