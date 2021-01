Mislata endureix les mesures de prevenció enfront del Covid-19

Connect on Linked in

Després de la celebració de la Junta Local de Seguretat, des del consistori demanen a la ciutadania reduir al màxim el contacte social i evitar eixir al carrer si no és imprescindible

Carlos F. Bielsa: “Són mesures molt restrictives, però ens trobem, possiblement, davant les setmanes més dures de la pandèmia i hem d’actuar amb fermesa i responsabilitat per a mantindre a Mislata segura”

Davant l’empitjorament de la situació sanitària en general en tota la Comunitat Valenciana a causa de la pandèmia i la previsió d’un repunt important dels contagis en els pròxims dies, el govern de Mislata ha decidit endurir les mesures restrictives de competència municipal per a frenar el màxim possible la propagació del Covid-19. Les mesures entraran en vigor a partir del dimecres 13 i fins al 31 de gener.

Segons afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “durant aquestes últimes setmanes hem fet un pas arrere en la lluita contra la Covid-19. És obligació de tots, institucions i ciutadania, tornar a ser responsables i prendre decisions. Aquestes mesures que adoptem hui, són les més restrictives que podíem prendre com a Ajuntament dins de les nostres competències municipals, però hem de fer-ho perquè és la nostra responsabilitat mantindre a Mislata segura i protegir la ciutadania”.

Després de la celebració d’una Junta Local de Seguretat, l’Ajuntament ha decretat la suspensió de totes les activitats i actes públics municipals, així com aquelles activitats privades que requerisquen d’autorització municipal; tancament de les instal·lacions municipals i del propi ajuntament, mantenint-se oberta només l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia concertada; i a la Biblioteca Municipal únicament podrà accedir-se per al préstecs i devolució de llibres.

Les instal·lacions esportives municipals també romandran tancades durant aquests pròxims dies, així com les àrees esportives exteriors i les de jocs biosaludables. També es procedirà al precinte i tancament temporal de les àrees de jocs infantils per a evitar el contacte social i les aglomeracions entre les persones adultes que acompanyen als més xicotets. I el Parc del Canaló veurà també reduït el seu horari d’obertura de 9 a 17 hores.

Per part seua, els aforaments màxims permesos es veuran reduïts en les zones d’esplai per a gossos, en el cementeri municipal i en l’accés al mercat ambulant.

Pel que respecta a serveis municipals, s’augmentaran les tasques de desinfecció de carrers, places i espais públics, i des de Serveis Socials s’activarà l’atenció i ajuda a persones majors i famílies vulnerables, així com el telèfon d’emergències.

A més, hi haurà un increment de Policia Local i s’augmentarà la col·laboració de Protecció Civil i Agents Covid per a realitzar controls exhaustius en el compliment d’aforaments en comerços, hostaleria i terrasses, així com de les altres restriccions aprovades per la Generalitat Valenciana.

“Demane a tots els mislateros i mislateras que facen un gran esforç i responsabilitat, que es queden a casa i que no isquen d’ella si no és imprescindible”, conclou Bielsa.