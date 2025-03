Mislata entrega les ‘targetes de Benvinguda’ a les noves famílies de la ciutat

Aquest programa de suport social facilita l’adquisició de productes essencials per a nadons en els comerços locals.

L’Ajuntament de Mislata ha entregat les targetes del programa “Benvinguda a Mislata” a les noves famílies de la ciutat.

Aquesta iniciativa, impulsada per la regidoria de Benestar Social, té com a objectiu proporcionar una ajuda econòmica als llars que han viscut naixements, adopcions o acollides durant l’any 2024, permetent que els beneficiaris adquireixin productes essencials per als nadons en el comerç local.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, juntament amb la tinenta d’alcalde, Pepi Luján, i el regidor de Benestar Social, Alejandro Gómez, han donat la benvinguda a les noves famílies beneficiàries al Centre Sociocultural La Fàbrica i els han entregat les targetes regal, el valor de les quals oscil·la entre 250 i 350 euros, segons els ingressos anuals de cada llar.

Bielsa ha destacat que “és fonamental donar suport a les famílies en moments de despesa significativa com els que comporta un naixement, una acollida o una adopció. Amb aquest programa, l’Ajuntament pretén facilitar aquests primers mesos a les famílies i, al mateix temps, donar suport al comerç de proximitat.”

Les targetes “Benvinguda a Mislata” compleixen, per tant, una doble funció: d’una banda, donen suport a les famílies en aquest moment tan especial, i de l’altra, fomenten el desenvolupament del comerç local. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament busca afavorir tant les unitats familiars com el teixit econòmic de la ciutat.

Pares i mares, molts d’ells acompanyats dels seus nadons, han mostrat el seu agraïment per aquesta iniciativa, destacant com d’útil i necessari resulta el programa en aquesta nova etapa, plena de canvis i despeses associades a l’arribada d’un nou membre a la família.