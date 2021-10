Mislata entrega los XXVII Premios Juveniles de Literatura Breve

Connect on Linked in

La jove cantautora Maren va posar la nota musical de la cita literària amb les seues cançons en tres idiomes



Carlos F. Bielsa: “Mislata és una ciutat que potencia la creativitat i la llibertat d’expressió amb programes per a tots els públics i totes les edats, fomentant l’aprenentatge i l’experiència cultural des de la joventut fins a la vida adulta”



Encara que la pluja va fer que l’acte de lliurament de la XXVII edició dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata haguera de desplaçar-se del Hort de Sendra al Centre Sociocultural La Fàbrica, no es va deslluir una bonica nit de literatura i música en directe. Una cerimònia de lliurament a la qual va acudir l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al costat de Martín Pérez Leal, regidor de Joventut, i altres membres de l’equip de govern.



Com va esmentar Bielsa durant l’acte, “la literatura, així com qualsevol altra forma de creació, ens converteix en una ciutat més cohesionada, més sensible i sobretot més tolerant; perquè obri les portes del pensament a llocs, personatges, experiències i circumstàncies que no coneixíem”



Alguna cosa que sens dubte van aconseguir totes les premiades. I és que el palmarés està comprés exclusivament per dones. El jurat, compost per professionals del món de la literatura, va triar els relats més destacats d’aquest certamen, l’objectiu principal del qual és el de fomentar l’escriptura entre els més joves. De fet, el certamen està dirigit a joves autors o autores residents a la Comunitat Valenciana amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.



En la cerimònia, a més de presentar a les guanyadores i el llibre que recull els seus relats, es va realitzar una lectura dramatitzada de les obres per les mateixes autores. Tot l’esdeveniment va estar amenitzat per la música en directe de la jove cantautora bilbaïna Maren, que va delectar a les persones assistents en la Fàbrica de Mislata amb el seu íntim directe en acústic i les seues cançons en tres idiomes, castellà, anglés i basc.



El certamen entrega un total de set premis, dividits en diverses categories. En la categoria de narrativa en castellà, el jurat ha seleccionat l’obra La revelació dels records somnis d’Ainhoa Tido. Quant a narrativa en valencià, Elsa Rosell ha aconseguit el premi per la seua obra Els propietaris del temps. Les modalitats de poesia van ser per a, en castellà, Lucia Plazas per Retalls, i Nuria Molina i la seua obra Carta al cavaller en la modalitat en valencià. Tots aquests premis estan dotats amb 500€.

Els Premis Juvenils de Literatura Breu també premien la participació dels escriptors més joves de Mislata, per la qual cosa estableixen un premi específic per als joves del municipi, la guanyadora del qual ha sigut Alicia Soria per l’obra Protocol 1938. A més, el certamen inclou també el premi Autor Jove per a participants d’entre 12 i 15 anys, que en aquesta edició ha guanyat l’obra Sense rumb de Nicoll Sánchez. Quant a l’última de les categories, la de Jurado Jove, el premi ha recaigut en Carla Agea per l’obra Díhuit. Aquests tres premis especials compten amb una dotació de 300€ cadascun.

A part de la dotació econòmica, l’important és que, com manifestava Martín P. Lleial, regidor de joventut, “els guanyadors i guanyadores dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata tenen l’honor de veure les seues obres publicades en un llibre, i això també serveix d’impuls perquè no abandonen l’escriptura”. En aquest sentit, en l’acte es va presentar Els propietaris del temps, el llibre editat per l’Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera que recull tots els relats guanyadors. Cada premiat rebrà un lot d’exemplars d’aquest llibre.