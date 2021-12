Mislata es converteix en una ciutat plenament cardioprotegida

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata ha instal·lat seixanta-dos nous desfibril·ladors en punts clau de la ciutat, creant així una xarxa de DEA’s (Desfibril·ladors Externs Automatitzats) per a atendre una emergència d’origen cardíac en el menor temps possible



Carlos F. Bielsa: “Complim així el nostre compromís polític de millorar la resposta sanitària davant casos d’aturada cardíaca. Amb la compra de nous equips i la formació del personal municipal, podrem actuar ràpidament i salvar vides en qualsevol edifici públic”.



La ciutat de Mislata s’ha convertit en els últims anys en una de les ciutats que major nombre d’equips ha adquirit per a evitar les morts sobtades. Desfibril·ladors que hui ja estan instal·lats en tots els edificis municipals, així com en tots els cotxes patrulla de la Policia Local. Amb la instal·lació de 62 nous desfibril·ladors, Mislata es converteix en una ciutat completament cardioprotegida: formant al personal dels centres i habilitant desfibril·ladors en qualsevol local municipal.



Aquests desfibril·ladors se sumen als ja adquirits pel municipi en els últims anys creant un sistema integral de DEA’s (Desfibril·ladors Externs Automatitzats). Com comenta l’alcalde la localitat, Carlos Fernández Bielsa, “posa de manifest el nostre compromís amb la salut de la ciutadania, amb el fet de salvar més vides sempre que siga a les nostres mans”.



El personal dels centres on s’han instal·lat els desfibril·ladors ha rebut, a càrrec de l’empresa adjudicatària del contracte, una formació per al maneig d’aquests equips. D’aquesta manera en qualsevol espai públic de Mislata sempre hi haurà personal preparat per a actuar davant aquesta mena de situacions. Això és una cosa que per al regidor Recursos Humans i responsable de l’àrea d’Atenció a les Persones del Consistori, Ximo Moreno, “no és només una mesura que beneficia al personal municipal sinó també a tota la ciutadania que puga trobar-se en aquests espais”.



La instal·lació dels desfibril·ladors s’ha dut a terme en diferents punts estratègics amb gran afluència de públic com el propi ajuntament de Mislata, Centres Joves, llars de persones majors, piscina municipal, Policia Local, Protecció Civil, col·legis, instituts, pavellons esportius i altres llocs d’interés del municipi. El model adquirit garanteix una reanimació d’alta qualitat, més eficient i segura per a la víctima de l’aturada cardíaca. A més, el model compta amb la capacitat d’adaptar-se tant per a persones adultes com xiquets i xiquetes.



D’altra banda, considerar-se una Ciutat Cardioprotegida, implica un compromís tant amb la instal·lació de desfibril·ladors com amb la capacitació del major nombre de persones en les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Per a això s’ha format a diferents empleats municipals dels centres designats per l’Ajuntament de Mislata, a través de casos pràctics, demostració i aprenentatge, en tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i ús del DEA. Aquests cursos s’impartiran a més personal durant el 2022 per a ampliar el número de personal municipal capacitat per a intervindre en cas d’emergència.

Mitjançant aquest projecte de cardioprotección, l’Ajuntament de Mislata dona resposta a un decidit compromís amb la salut, garantint la protecció tant dels habitants com dels visitants del municipi valencià.