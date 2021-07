Mislata es convertirà en la primera ciutat de la Comunitat Valenciana plenament cardioprotegida

Connect on Linked in

Des de l’àrea d’Atenció a les Persones del consistori s’ha licitat el contracte per a la compra de nous equips desfibril·ladors, que arribaran a tots els centres municipals públics, incloent col·legis públics i instituts



Carlos F. Bielsa: “Complim així el nostre compromís polític de millorar la resposta sanitària davant casos d’aturada cardíaca, amb la compra de nous equips i formació al personal; amb això ajudarem a salvar vides dels nostres veïns i veïnes requerisquen atenció en qualsevol edifici públic”



Mislata s’havia convertit en els últims anys en una de les ciutats que major nombre d’equips havia adquirit per a evitar les morts sobtades. Desfibril·ladors que hui ja estan instal·lats en la majoria d’edificis municipals, així com en tots els cotxes patrulla de la Policia Local. Amb la licitació del nou contracte, Mislata es convertirà en pocs mesos en una ciutat completament cardioprotegida: formant al personal dels centres i habilitant desfibril·ladors en qualsevol local municipal.



Així, els equips de resposta que permeten salvar vides arribaran a tots els centres municipals, des de les llars municipals de persones majors, passant per centres administratius, i a col·legis i instituts. Aquest compromís de govern es va veure a més confirmat amb l’aprovació d’una moció municipal de 2018, que va instar la Conselleria d’Educació a instal·lar desfibril·ladors en tots els centres educatius públics; en cas d’incompliment, com així ha sigut, el propi consistori es faria càrrec d’habilitar aquest dispositiu salvavides en tots els col·legis i instituts públics.



El personal dels centres on s’instal·len els desfibril·ladors rebrà, a càrrec de l’empresa adjudicatària, una formació per al maneig d’aquests equips. D’aquesta manera en qualsevol espai públic de Mislata hi haurà personal preparat per a actuar davant aquesta mena de situacions. Alguna cosa que per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “posa de manifest el nostre compromís amb la salut de la ciutadania, amb el fet de salvar més vides sempre que siga a les nostres mans”. Per part seua, el regidor de Recursos Humans, Ximo Moreno, assegura que “no és només una mesura que beneficia al personal municipal sinó també a tota la ciutadania que puga trobar-se en aquests espais”.



Els nous equips s’instal·laran en espais visibles i accessibles dels centres, i estaran adquirits en sistema de rènting, mitjançant el qual l’empresa s’encarregarà d’actualitzar-los periòdicament. Mislata es convertirà així en una ciutat cent per cent cardioprotegida, ajudant a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.