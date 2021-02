Mislata espera la ràpida licitació d’obres de l’Hospital Manuela Solís

Connect on Linked in

El futur complex sanitari, situat en l’antic Hospital Militar, és una reivindicació històrica de la ciutadania de Mislata

Carlos F. Bielsa: “El nou hospital serà un avanç molt important per a la nostra ciutat i per al benestar col·lectiu. Confiem que la licitació per part de la Generalitat comence com més prompte millor”

El procés de remodelació integral de l’antic Hospital Militar comença a fer els primers passos, després d’aconseguir la Generalitat Valenciana la llicència d’activitat i d’obra, preceptiva per a poder iniciar la reforma del nou complex hospitalari Manuela Solís. Durant aquest 2021 està previst l’inici de la primera fase del projecte. Amb la remodelació es pretén crear un centre de referència per a Mislata i la resta de la comarca, acollint un centre de dia per a salut mental i una unitat d’hospitalització de mitjana i llarga estada. També acollirà nous serveis que la concessionària de l’Hospital de Manises s’ha compromés ampliar per a millorar l’atenció de les persones usuàries.



L’alcalde, Carlos F. Bielsa, es congratula de la notícia remarcant que el futur Hospital Manuela Solís “és una reivindicació viva i històrica de la ciutadania de Mislata. És molt important i urgent que es duguen a terme les obres per a convertir l’antic complex militar en un hospital de referència amb més prestacions sanitàries per a la comarca, i més en aquest moment on la sanitat és una prioritat”.



Les actuacions inicials consistiran en la construcció d’un nou edifici d’entrada i una àrea logística comuna, així com una xarxa de corredors per a comunicar els diferents pavellons i l’adequació de tots els edificis a la normativa tècnica vigent.



En aquest sentit, Bielsa confia que la Generalitat “comence com més prompte millor la licitació de les obres perquè l’Hospital Manuela Solís siga una realitat al més prompte possible”, destacant a més que el nou complex sanitari “serà un centre útil i avantguardista, esperant que es revertisca a la gestió pública”.