Mislata estrena un nou i impactant rocòdrom per a totes les edats i nivells

Els dos nous espais esportius, de cridaners i divertits colors, es troben al parc del Canaló de Mislata i segueixen l’aposta per l’esport a l’aire lliure que manté l’Ajuntament

Carlos F. Bielsa: “Mislata és una ciutat bolcada amb l’esport, en totes les modalitats i per a totes les edats i continuarem invertint en el foment de l’estil de vida saludable que promou la pràctica esportiva”



L’Ajuntament de Mislata ha instal·lat dos nous rocòdroms en la plaça central del Parc del Canaló i que ja estan oberts al públic. L’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, la regidora d’Urbanisme i Obres Públiques, Mercedes Caballero, i la regidora d’Educació, Ana María Julián, han sigut els primers a escalar aquesta nova instal·lació. Una nova oferta d’esport a l’aire lliure al parc municipal que se suma a altres com el parc de calistenia, els jocs biosaludables, les taules de tennis de taula o les pistes esportives, entre altres.

“Des de l’Ajuntament de Mislata volem fomentar i promoure l’esport a l’aire lliure i apostar per un estil de vida saludable. Amb aquests nous rocòdroms ampliem la llista de l’oferta esportiva a Mislata i oferim una nova alternativa d’oci als usuaris i usuàries”, ha afirmat Bielsa després de provar la nova instal·lació.



Els dos rocòdroms, d’una estètica impactant, amb cridaners colors i formes poligonals i arestes extremes, estan diferenciats per la seua altura i dificultat. El major dels dos, de 3,6 metres d’altura i 8 metres de llarg, està destinat per a un públic més juvenil i adult, amb i sense experiència. En aquest cas, el sòl instal·lat és de cautxú per a major seguretat. D’altra banda, el més xicotet i amb dos metres d’altura i 4 metres de longitud, està destinat a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys, sempre sota supervisió d’un adult.