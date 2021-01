Mislata exigeix a la concessió privada de Manises més mitjans i personal en els centres de salut

Connect on Linked in

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, i el regidor de Sanitat, Ximo Moreno, han iniciat una ronda de contactes urgent per a exigir a l’àrea de salut que cobrisca les baixes, les places vacants per trasllats i realitze nous contractes per a “que milloren immediatament l’atenció primària en aquesta tercera ona, perquè està sent molt deficitària en la nostra àrea de salut”

L’Ajuntament de Mislata està convocant reunions amb agents socials per a sol·licitar a l’uníson millores de gran importància en l’assistència sanitària i que doten de més recursos humans als centres de salut de la ciutat. Una exigència que es traslladarà formalment a l’àrea de Manises, del qual depén Mislata, perquè aborde la qüestió de planificació de contractació de personal de manera “molt urgent, perquè la situació dels centres és molt deficitària, i falta personal en els nostres centres de salut”, ha assegurat l’alcalde.

Mislata demanarà que es pose en marxa el call-center de manera immediata, alguna cosa al que l’empresa concessionària de l’àrea de salut es va comprometre fa quatre mesos; i hui dia l’atenció telefònica del centre ambulatori és molt deficient. Així, el consistori preveu que, en cas de no complir amb l’exigència que porten fent des de l’estiu passat, “serà l’Ajuntament qui facilitarà a la ciutadania la tramitació de queixes directament contra la concessió sanitària perquè la Generalitat Valenciana prenga una determinació sobre la situació de la gestió de salut en aquesta àrea sanitària i sancione a l’empresa privada pels incompliments”.

L’equip de govern traslladarà en aquestes reunions amb els agents socials el “suport incondicional als treballadors i treballadores dels centres, per la gran labor que estan fent malgrat totes les dificultats, perquè estan vivint en primera persona un drama diari i no són responsables de la ineficiència del sistema sanitari a la qual ha abocat la concessió privada”, segons ha explicat l’alcalde després de la primera reunió. “La responsabilitat és de la concessió privada de Sanitas, que és qui gestiona la sanitat a Mislata, i en cap cas els treballadors, que són també afectats per la falta de recursos”.

Tant l’alcalde com el tinent d’alcalde i regidor de Sanitat, Ximo Moreno, han constatat els incompliments intolerables de la concessió privada i han manifestat que molts pacients estan sent desatesos, i “per aqueix motiu ens mantindrem ferms en l’exigència de cobrir baixes de personal, i augmentar les places vacants, o crear places noves per a atenció de línies telefòniques i assistències d’urgència, que aquests dies s’estan veient clarament desbordades”.