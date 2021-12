Mislata fomenta el reciclatge de vidre durant les dates nadalenques

Connect on Linked in

Per a facilitar la tasca de reciclatge d’envasos de vidre a l’hostaleria del municipi i per a promoure el seu reciclatge entre la ciutadania durant el Nadal, l’Ajuntament de Mislata, al costat de Ecovidrio, llancen sengles campanyes de sensibilització

Durant les dates nadalenques les celebracions amb amics i familiars fan que l’ús d’envasos de vidre es veja incrementat, concretament es consumeix el 20% del vidre que es recicla en tot l’any. Amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la importància del reciclatge d’envasos de vidre, Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mislata, ha posat en marxa durant les festes de Nadal la campanya de sensibilització “Tenim Raons de pes”.

La regidora de Medi ambient, Mercedes Caballero, i Fernando Díaz, director general de Nemasa, han presentat el nou contenidor que estarà instal·lat en l’Av. Gregorio Gea amb Av. del Sud de Mislata. Com explica Cavaller “són unes dates en les quals es dispara el consum i els consegüents residus que això genera. Reciclar és important durant tot l’any, però les dates nadalenques han de servir també per a recordar-nos el vital de reutilitzar els materials i de reduir el nostre consum”.

La iniciativa, que es desenvoluparà entre el 20 de desembre i el 6 de gener, convida al reciclatge a través d’un vistós contenidor roig. Amb el senzill gest de tirar 10 botelles de vidre en el contenidor adequat s’estalvia l’energia necessària per a mantindre encesa una bombeta de baix consum durant 17 dies.

Així mateix, també s’ha impulsat la campanya “Horeca” per a facilitar la tasca de reciclatge als hostalers del municipi. Per a això, s’han entregat poals adaptats per a la recollida d’envasos de vidre als quasi el centenar de locals que l’han sol·licitat. A més, s’ha dut a terme una campanya informativa entre els establiments hostalers per a conéixer de primera mà quines són les seues necessitats i així poder adequar els recursos existents.



Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic ja que s’evita l’extracció de matèries primeres de la naturalesa, evitant l’erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn i a més es minimitza l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s’estalvia energia.



Segons les últimes dades disponibles corresponents a 2020, els ciutadans de Mislata van reciclar un total de 444.665 quilograms d’envasos de vidre. Això suposa que cada veí o veïna va reciclar una mitjana de 10 quilograms de vidre.