Mislata garanteix el benestar social davant el Covid-19

Connect on Linked in

Carlos F. Bielsa: “Estem en un moment d’extremada gravetat i no podem deixar a ningú arrere. Tots estem vivint moments durs, però són els més vulnerables els que necessiten més de la nostra atenció. És la nostra obligació moral cuidar de tots ells”



Des de la declaració de l’Estat d’Alarma provocada per la crisi sanitària del Covid-19, són moltes les mesures que el govern municipal ha posat en marxa per a pal·liar les conseqüències que aquesta crisi està provocant a tots els nivells. Des del primer moment, la prioritat ha sigut atendre els sectors i a les persones més vulnerables i necessitades i que, en moments com aquests, veuen encara més agreujada la seua situació. Per aquesta raó, des de l’inici, hi ha oberts uns nous canals d’atenció ciutadana per a casos d’emergència. Però, a més, a totes les mesures de caràcter social, s’han sumat iniciatives solidàries, mesures extraordinàries de neteja i desinfecció, o d’assessorament a determinats sectors, entre altres.



Des de Serveis Socials, s’han reforçat i ampliat programes municipals que ja es venien duent a terme, com els serveis d’atenció domiciliària a majors o a persones amb dependència reconeguda. S’ha posat en marxa el programa especial “Menjar a casa” amb l’objectiu de minimitzar els efectes de la crisi en les persones que més el necessiten, inclosos els menors de famílies en risc d’exclusió social que eren beneficiaris de les beques de menjador social i ara reben els aliments directament a les seues cases. D’altra banda, al voltant de 40 tones d’aliments i productes d’higiene i neteja s’han repartit a unes 500 famílies vulnerables.



El col·lectiu de persones majors ha sigut també una de les prioritats del consistori. Són més de 10.000 a la ciutat de Mislata i amb totes elles s’ha contactat telefònicament per a esbrinar el seu estat i oferir-los, per si el necessiten, tots els serveis que poden sol·licitar, com el de compra de menjar i medicaments i el lliurament en els seus domicilis.



L’Ajuntament de Mislata ha posat en marxa també un servei transversal d’atenció psicològica via telefònica, amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones que necessiten suport per a afrontar i gestionar aquesta situació extraordinària. Psicòlegs i tècnics municipals de diferents àrees estan a l’altre costat del telèfon per a atendre a totes les persones que el necessiten i oferir-los estratègies d’autoajuda.



Molt bona resposta entre la ciutadania han tingut dues iniciatives municipals solidàries. Una nodrida xarxa de voluntàries i voluntaris han confeccionat 3.000 màscares de protecció per a grups vulnerables i 10.000 bates d’un sol ús per a personal sanitari de centres de salut i hospitals.



Un dels sectors més afectats en aquests moments és sens dubte el sector laboral i empresarial, i per a donar resposta a totes les demandes i dubtes sorgits, s’ha posat en marxa la OACE, Oficina d’Atenció al Comerç i a l’Ocupació; un servei que informa, assessora i assisteix en matèria laboral i empresarial a tot el teixit econòmic i comercial de Mislata.



El treball de l’empresa pública Nemasa, encarregada de la gestió de neteja viària, està sent també clau en aquests dies, intensificant encara més si cap les tasques d’aigualeig, neteja i desinfecció als carrers, amb l’objectiu de garantir la seguretat de tota la ciutadania.