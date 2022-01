Mislata implanta el Projecte 50/50 en els seus col·legis públics per a impulsar l’estalvi energètic

Connect on Linked in

Gràcies a la iniciativa Reacciona, subvencionada per fons de la Diputació de València, Mislata busca augmentar l’estalvi energètic dels centres d’ensenyament públics i fomentar l’ús responsable dels recursos



Carlos F. Bielsa: “Aquesta iniciativa cerca involucrar a tota la comunitat escolar i així, entre tots i totes, aprendre a col·laborar per a aconseguir l’eficiència energètica en cada col·legi públic de Mislata”



Les escoles de Primària de Mislata es convertiran en un dels punts claus de la localitat en la lluita contra el canvi climàtic i l’optimització dels recursos energètics. Els primers a fer aquest pas han sigut els col·legis d’ensenyament públic de l’Ausiàs March i Amadeo Tortajada, encara que s’estendrà en les pròximes setmanes a la resta de centres públics de Mislata.



L’estratègia Reacciona, posada en marxa per la Diputació de València, és un full de ruta per a ajudar econòmicament als municipis de la província de València en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a través de diferents actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua. Com detalla l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “aquesta iniciativa està en plena sintonia amb el la ferma aposta d’aquest govern i aquest municipi en la seua obstinació per ser una ciutat més sostenible i més ecològica”.



Mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l’eficiència energètica i l’ús responsable d’aigua, el programa 50/50 pretén reduir el consum i la factura energètica dels centres educatius i potenciar la participació de tota la comunitat educativa, alhora que s’aconsegueix un retorn social de manera directa. “Més enllà de l’estalvi econòmic, la motivació dels xiquets i xiquetes de cada col·legi, és la millor garantia que les noves generacions estaran formades per a gestionar els recursos d’una millor forma que l’actual”, afirma Ana María Julián, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Mislata.



Cada centre comptarà amb un equip energètic, format per tècnics municipals i personal del col·legi, alumnat, professorat i representants de l’AMPA. Aquest equip s’encarregarà de realitzar la diagnosi del consum energètic i d’aigua de l’escola, elaborar un pla d’estalvi i fer el seguiment de les mesures establides i de l’evolució dels resultats obtinguts.



A través d’accions d’estalvi energètic i bons hàbits a les escoles públiques per a impulsar l’educació ambiental, els estalvis aconseguits en un any es prolonguen cap als següents, garantint un benefici a mig-llarg termini per a la comunitat educativa. I és que el gran avantatge del projecte 50/50 és que es revertirà al centre escolar, per a lliure disposició, del 50% de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs escolar 2021/22 i s’invertirà l’altre 50% en accions d’eficiència energètica a l’escola, la qual cosa genera nous estalvis en anys posteriors.