Mislata implanta patis coeducatius i inclusius en els seus centres escolars

El projecte persegueix afavorir l’eliminació dels rols i estereotips de gènere als patis, amb l’objectiu de promoure la igualtat i potenciar el desenvolupament personal de l’alumnat

Carlos F. Bielsa: “Si formem i eduquem en aquests valors d’igualtat des de la infància, aconseguirem una societat més justa”

L’inici del curs escolar ha reactivat la implantació dels patis coeducatius en els diferents col·legis de Mislata. Un projecte que es va iniciar en 2018 en el marc del ‘I Pla d’Igualtat de la Ciutadania de Mislata’, i que va convertir ja a la ciutat en aqueix moment en un dels primers municipis de la comarca a enfocar la seua política educativa cap a un ensenyament que promou la igualtat de gènere des de la infància.



Es tracta d’un pla que cerca, a través de la coeducació als patis dels col·legis, aconseguir la plena igualtat entre homes i dones des de la infància. Educar a través de la coeducació és fer-ho des d’una perspectiva de gènere, valorant les experiències i les aptituds individuals dels xiquets i xiquetes, independentment del seu gènere. En aquest sentit, el projecte consisteix a reordenar l’espai de joc als patis escolars per a trobar un equilibri entre les múltiples necessitats de l’alumnat. D’aquesta manera, per exemple, els esports de pilota deixen de ser els únics protagonistes de l’espai durant els esbarjos, i activitats més tranquil·les o jocs no competitius prenen rellevància.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “projectes com aquest fan que una ciutat siga més inclusiva i més igualitària. Si formem i eduquem en aquests valors d’igualtat des de la infància, aconseguirem una societat més justa, i aqueixa és una de les nostres metes com a govern, una Mislata millor”.

En aquest curs escolar que acaba de començar, són huit els centres que s’han sumat a l’execució d’aquest projecte inclusiu i que redissenyaran l’espai dels seus patis, incloent sessions de formació i sensibilització dirigides tant al cos docent com a les famílies, amb la col·laboració de les regidories de Polítiques d’Igualtat i Educació, i de Sandra Molines, psicòloga i professora universitària, promotora del projecte.