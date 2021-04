Mislata impulsa la lluita contra l’assetjament escolar en els centres educatius

L’Ajuntament, a través de les regidories d’Educació i de Participació Ciutadana, ha presentat en els col·legis una nova campanya de sensibilització contra el bullying que busca la col·laboració entre els diferents cursos i fomenta la participació.

Carlos F. Bielsa: ““És important promoure des de les institucions iniciatives que fomenten el nostre ferm rebuig a l’assetjament escolar i a més, és la nostra obligació proporcionar a l’alumnat un ambient sa per a l’aprenentatge”

El pròxim 2 de maig se celebra el Dia Mundial contra el Bullying o l’Assetjament Escolar, que naix amb l’objectiu de conscienciar sobre un problema que pot arribar a tindre greus conseqüències físiques i psíquiques en els alumnes i alumnes. Per a incentivar la seua visibilització i promoure la seua erradicació, l’Ajuntament de Mislata ha visitat els diferents centres escolars per a fer arribar a l’alumnat diverses lectures recomanades i adaptades a cada edat i etapa educativa i proposar-los una activitat per a buscar la seua implicació en la lluita contra el bullying.

La regidora d’Educació, Ana María Julián, i el de Participació Ciutadana, Ximo Moreno, han visitat una de les aules de primària del Col·legi Públic Mestre Serrà de Mislata, per a presentar aquesta campanya i que es duu a terme al costat de la Diputació de València. L’activitat, que busca sensibilitzar sobre aquesta xacra social, consisteix en la lectura de diversos llibres i la posada en comú de les conclusions dels xiquets i xiquetes de l’aula. Posteriorment, les frases triades passaran a un procés de participació per a triar la millor o millors. Amb el resultat, es durà a terme una campanya municipal de conscienciació en els col·legis de la localitat i que servirà per a el pròxim dia Mundial contra l’Assetjament Escolar.

Com comenta Ximo Moreno, “volem que s’asseguen, parlen i debaten sobre l’assetjament escolar i les seues conseqüències i s’impliquen. Per això, els hem demanat que entre tots i totes proposen una frase que ajude a previndre situacions de discriminació o qualsevol tipus de desigualtat i que represente el sentir de totes les alumnes i alumnes de Mislata”.

Per part seua, la responsable d’Educació, Ana María Julián, ha recordat que “l’Ajuntament de Mislata té un ferm compromís contra l’assetjament escolar. Un exemple, són els patis coeducatius on s’han generat nous espais de joc i d’interrelació entre els xiquets i xiquetes als patis dels col·legis. Gràcies a aquesta nova manera de jugar al pati, s’ha creat una nova forma de sociabilitzar que està donant uns fantàstics resultats i que està fomentant situacions d’igualtat”.