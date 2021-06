Mislata impulsa l’handbol inclusiu

Connect on Linked in

Sota el lema “Fent més equip millorem el joc” el col·lectiu de l’handbol de la Comunitat Valenciana es va donar cita en el Centre Sociocultural la Fàbrica de Mislata amb la promoció de l’handbol inclusiu com a propòsit



Carlos F. Bielsa: “La idea és servir a les persones que més ens necessiten, donar-los eines per a connectar els esforços individuals amb la força del col·lectiu”



La Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana (FBMCV), en col·laboració amb el Club Handbol Mislata, va organitzar una jornada per a posar en comú el seu pla estratègic d’impuls a l’handbol inclusiu. Un acte que va tindre lloc en el Centre Sociocultural La Fàbrica de Mislata i en el qual van ser presents l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni Arenas.



L’alcalde Bielsa, qui va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada, va voler posar en valor l’estreta relació de la ciutat de Mislata amb l’esport de l’handbol, i més concretament la labor dels seus clubs per promocionar i impulsar l’esport inclusiu. “Mislata és una ciutat líder en projectes d’inclusió. Molts dels nostres esforços tenen com a principal objectiu integrar a tots i totes en un projecte comú. L’esport és una eina perfecta per a fomentar valors que ajuden a un major enteniment, respecte i motivació cap a aquelles persones que necessiten un suport especial”, assenyalava Bielsa.



El programa d’handbol inclusiu “Handbol som Tod@s” persegueix, entre els seus diversos objectius, crear un recurs esportiu per a persones en risc d’exclusió social, diversitat funcional o amb problemes de salut mental, així com fomentar l’esport com a via per a millorar la qualitat de vida, l’autoestima, o l’autonomia de moltes persones amb necessitats especials.



A més, el dia on l’handbol era el protagonista absolut, va tindre un final dolç ja que els equips de categoria Infantil del Handbol Mislata i el Club Handbol Mislata, xiques i xics respectivament, van segellar el seu passe a la Fase Final del Campionat d’Espanya, situant-se entre els huit millors equips de la seua categoria en tot el país i on lluitaran per convertir-se en Campions d’Espanya.