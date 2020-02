Mislata inaugura les seues XXXIII Jornades de la Dona donant llum a la igualtat

Connect on Linked in

La presentació del llibre de l’escriptora i política Ana Noguera i la posada en marxa d’una campanya de sensibilització ciutadana arranquen la programació de dues setmanes intenses d’activitats

Carlos F. Bielsa: “Aquestes jornades per la igualtat són necessàries i imprescindibles a la nostra ciutat per a continuar conjuminant veus, per a continuar exercint un paper visible en la nostra societat i així continuar avançant”



La Casa de la Dóna de Mislata acollia ahir la inauguració de les XXXIII Jornades de la Dona per la Igualtat. Sota el lema ‘Amb les dones, ni un pas arrere’, des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat en col·laboració amb les associacions de dones de la ciutat, s’ha programat un ampli ventall d’activitats formatives, esportives i lúdiques perquè les dones es convertisquen en les autèntiques protagonistes d’aquestes jornades i on el camí cap a una igualtat real és la seua motivació.



Les jornades van ser inaugurades pel propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña. Bielsa va aprofitar l’assistència de representants dels diferents col·lectius de dones de Mislata per a agrair-los el seu treball a donar visibilització a la dona i sobretot per l’esforç en la lluita contra la violència masclista. “Mislata s’ha convertit en un referent de polítiques d’igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona”, afirmava l’alcalde. “Aquestes jornades per la igualtat són necessàries i imprescindibles a la nostra ciutat per a continuar conjuminant veus, per a continuar exercint un paper visible en la nostra societat i així continuar avançant”.



El primer acte programat d’aquestes jornades era la presentació del llibre ‘María Cambrils: El despertar de la consciència’, de l’escriptora, política socialista i membre del Consell Valencià de Cultura, Ana Noguera Montagud. Un llibre de poemes inspirats en la vida d’aquesta dona valenta i compromesa. En paraules de l’autora, “un crit d’atenció a la desigualtat, la violència, la desraó, la injustícia i el sofriment del nostre temps”.



Per a acabar amb aquesta primera jornada, es va posar en marxa la campanya de sensibilització ciutadana ‘Demos llum a la igualtat’, en la qual a través de la llum d’uns projectors es difonen missatges en favor de la igualtat de gènere en diferents espais públics de Mislata, esmentant cites de dones defensores del feminisme que han marcat i canviat la història. A les portes del consistori se citava a Clara Campoamor i enfront de la Casa de la Dóna a Carmen Alborch.



Exposicions, cinema fòrums, teatre i esport completen la programació d’aquestes Jornades de la Dona per la Igualtat, destacant la VII Carrera de la Dona del dissabte 7 de març, que recaptarà fons per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, o la concentració i marxa per la igualtat del propi dia 8 de març.

Les Corts demanen al Govern que done entrada al Sindicat de Regants del Tajo-Segura en la comissió d’explotació del transvasament

· La iniciativa del PPCV és aprovada sense vots en contra després d’una esmena transaccional amb els grups

Císcar explica que era necessari corregir el desequilibri que suposava donar entrada només als municipis riberencs, contraris al transvasament

La comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes ha aprovat hui la proposta del Partit Popular per a instar al Govern d’Espanya a donar entrada al Sindicat Central de Regants del Tajo-Segura en la comissió d’explotació del transvasament.

El portaveu d’Aigua del Grup Popular en Les Corts, José Císcar, ha afirmat que aquesta iniciativa era necessària i ha assenyalat que l’acord “suposa un pas important per a reforçar als nostres regants i agricultors”.

“Entenem que calia presentar aquesta iniciativa per a corregir el desequilibri d’incloure, el setembre passat, als representants dels municipis riberencs de Entrepeñas i Buendía, contraris al transvasament, com a oïdors. Aquesta iniciativa, encara que es veu ara, la presentem el setembre passat”, ha explicat.

Císcar ha assenyalat que la comissió “ha de regir-se per criteris estrictament tècnics, però per un elemental principi d’equitat entenem que si s’incorpora a una part amb idees contràries al Tajo-Segura, el normal és que la comissió compte amb les opinions també dels qui estan a favor del transvasament”, ha explicat.

El diputat popular ha recordat que el Sindicat Central de Regants representa 147.000 hectàrees de regadiu i aglutina a 80 comunitats de regants. “Abans que acabe el mes de febrer es reuneix la comissió central d’explotació, que és on es proposen les quantitats trasvasables mensualment, i ací estarà la veu dels representants dels municipis riberencs que són contraris al transvasament i s’ha d’escoltar també als regants que són favorables a aquest”, ha indicat.

El portaveu d’Aigua del GPP ha indicat que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana “defensa als ciutadans en tots els àmbits, i en aquest cas als agricultors i regants”.