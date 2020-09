Mislata incentiva el comerç local entregant targetes per a comprar material escolar

L’alumnat d’ESO és el beneficiari d’aquest programa d’ajudes per al qual l’Ajuntament destinarà 85.000 euros

L’Ajuntament de Mislata, a través de les regidories de Comerç i Educació, ha posat en marxa una nova edició del programa d’ajudes per a l’adquisició de material escolar no curricular dirigit a tot l’alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el pròxim curs. Una convocatòria que pretén igualment contribuir a la promoció i dinamització del comerç local a través d’aquestes ajudes.

El consistori destinarà a aquest programa una dotació pressupostària de 85.000 euros. Les persones beneficiàries rebran l’ajuda materialitzada en una targeta carregada amb un import màxim de 65 euros, per a ser utilitzada pel titular en la compra de material escolar en les papereries de Mislata que s’hagen adherit al programa. Aquestes targetes tindran validesa fins al 30 de novembre.

“És un programa que compleix una doble funció, ja que a més de beneficiar a les famílies, també és un impuls al comerç local”, afirma l’alcalde Carlos F. Bielsa. “En aquest moment de gran dificultat volem estar al costat de les persones i al mateix temps fomentar que la ciutadania adquirisca els productes de material escolar en els comerços de Mislata, un sector estratègic a la nostra ciutat”.

Les persones beneficiàries podran adquirir qualsevol tipus de material escolar no curricular, que en l’etapa d’ESO abasta un ampli ventall de conceptes: llibres de lectura, diccionaris, agendes, elements de papereria, materials per a les assignatures de Tecnologia i Plàstica o material esportiu, entre altres, incloent també motxilles, estotjos o altres elements utilitzats per a contindre i traslladar el material escolar.

Aquest programa d’ajudes ja està consolidat, però enguany, a més, a causa de la pandèmia sanitària, el consistori ha aprovat un potent paquet d’ajudes dotat amb mig milió d’euros per a regenerar l’activitat comercial i empresarial, amb l’objectiu de mitigar els efectes econòmics del tancament de comerços i empreses establides a Mislata durant aquests mesos.