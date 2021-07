Mislata incorpora a deu treballadors a través del programa EMCORP de la Generalitat

Connect on Linked in

Les persones contractades s’han incorporat a diferents àrees municipals per als pròxims sis mesos

Carlos F. Bielsa: “A més de constituir una nova oportunitat per a persones en situació de desocupació, l’objectiu és que les persones beneficiàries es formen, adquirisquen experiència i, una vegada finalitzat el programa, es reinserisquen amb millors condicions en el mercat laboral”

L’Ajuntament de Mislata ha reforçat la seua plantilla amb 10 nous treballadors i treballadores a través del programa EMCORP de la Generalitat Valenciana, basat en subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, per a la realització de diferents tipus d’activitats. Totes les contractacions són subvencionades pel servei LABORA, que a més ha sigut l’organisme encarregat de fer la selecció de les persones candidates, que havien d’estar ja inscrites en el servei com a demandants d’ocupació, d’acord amb els barems de la convocatòria pública.

El propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat del tinent d’alcalde, Toni Arenas, i el regidor d’Ocupació, Alfredo Catalá, han donat la benvinguda a les noves incorporacions. Bielsa ha assegurat que aquestes noves ocupacions serviran per a “millorar el funcionament de l’administració i reforçar els serveis que oferim a la ciutadania, però el més important és que constitueixen una nova oportunitat per a persones que estan en situació de desocupació”.

L’alcalde els ha demanat que aprofiten aquest temps per a continuar desenvolupant-se professionalment i ha remarcat que “és un esforç molt important el que fa la ciutat de Mislata quant a generar ocupació per a ajudar a la gent que ho necessita. Des del govern municipal sempre hem apostat per les polítiques socials per a tirar avant, i aquest és un exemple més que les institucions són un instrument útil per a millorar la vida de la gent, i que s’ha de sumar a la pròxima posada en marxa del Pla Social d’Ocupació Municipal que donarà una oportunitat laboral a 50 persones més”.

Entre els perfils seleccionats directament per LABORA gràcies a aquest pla EMCORP es troben auxiliars administratius, un encarregat d’obres i tècnics especialitzats en diferents àrees, com a Dret, Periodisme, Pedagogia i Informàtica. Totes aquestes persones desenvoluparan la seua labor durant els pròxims 6 mesos.