Mislata incorpora a set nous agents de Policia Local des de l’inici de la pandèmia

Connect on Linked in

Des del començament de la crisi sanitària, el govern de Mislata ha reforçat la seguretat pública amb nous treballadors en el cos de la Policia Local; els dos últims agents a incorporar-se augmentaran la plantilla municipal des d’aquesta mateixa setmana.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és indispensable comptar amb una Policia Local amb recursos per a garantir la seguretat ciutadana i el compliment de la llei en qüestions de prevenció sanitària; i hem de comprendre que sancionar a qui no porta posada la màscara és una manera de salvaguardar a tota la ciutadania en el seu conjunt”.

El compromís amb la seguretat ciutadana ha sigut una de les claus per a fer front a la desescalada de la pandèmia, i hui encara és molt important per a controlar el compliment de les normes que estableix la Llei en relació a la protecció sanitària.

Així, els nous agents que s’incorporen a partir d’aquesta setmana vetlaran pel compliment de les normes, en assumptes com l’adaptació d’aforaments i desinfecció en locals comercials i d’hostaleria, o l’obligatorietat de portar màscara a tots els veïns i veïnes. Des de l’Ajuntament de Mislata incidiran a recordar les normes d’obligat compliment, i continuaran interposant sancions que poden arribar als 100 euros en cas de no portar màscara.

Ara l’Ajuntament de Mislata ha completat la incorporació de set funcionaris interins que des d’aquesta setmana amplien el cos policial. Per a la vicealcaldessa i regidora de Seguretat Ciutadana, Mª Luisa Martínez Mora, “el treball incessant de la nostra Policia Local permet realitzar controls exhaustius, sancionar als ciutadans que no porten la màscara i ajudar així a previndre contagis, reduint la incidència del virus entre la ciutadania”. Segons ha anunciat, les patrulles incrementaran els controls d’oci nocturn i la presència de grups de joves als carrers perquè no es convertisquen en focus de nous contagis.

L’aposta del govern municipal, com ja va anunciar a l’inici de l’any, és augmentar un 30% la plantilla de Policia Local respecte a l’any 2019. Alguna cosa que per a Martínez Mora, “és clau per a fer front a les noves necessitats, i no sols constatar que som una de les ciutats més segures d’Espanya, que ho som segons tots els informes de les Juntes Locals de Seguretat, sinó que a més fem front a la crisi sanitària amb més mitjans, que vigilaran i sancionaran als qui incomplisquen les mesures de prevenció establides per la Llei, tasques fonamentals per a fer front a la crisi sanitària”.