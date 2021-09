Mislata incorpora dos camions de recollida de residus propulsats per gas en la seua aposta per la mobilitat sostenible

Connect on Linked in

Aquest tipus de vehicles redueix els nivells de contaminació respecte als propulsats per dièsel, a més de reduir considerablement el soroll que produeixen

Carlos F. Bielsa: “Mislata continua amb la seua ferma aposta per una mobilitat sostenible que reduïsca les emissions contaminants i per l’impuls de les noves tecnologies destinades a la millora dels serveis públics”

L’Ajuntament de Mislata, a través de l’empresa pública Nemasa, ha incorporat a la seua flota de vehicles dos camions per a la recollida de residus que utilitzen gas natural comprimit (GNC) com a combustible. Una tecnologia que permet que els nous camions de recollida siguen més eficients i sostenibles, ja que el camió GNC és més segur, silenciós i menys contaminant que els vehicles convencionals de dièsel en reduir les emissions de gasos nocius. A més, aquests camions són de menors dimensions que els actuals, per la qual cosa comptaran amb una major accessibilitat i maniobrabilitat, agilitant així els temps de recollida.

Com explica l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “aquest Ajuntament ha decidit apostar en ferm per la cura mediambiental i la sostenibilitat i per això hem decidit renovar la nostra flota de vehicles. Ja incorporem en el seu moment els cotxes i motos elèctriques. Amb aquests dos camions impulsats per gas fem un pas més cap al desenvolupament sostenible i l’economia circular”.

L’adquisició d’aquests dos vehicles, que substituiran als més antics que seran retirats del servei de recollida, constitueix una notable millora mediambiental en el municipi de Mislata ja que com explica Mercedes Caballero, regidora de Medi ambient i Canvi Climàtic, “el vehicle de combustible GNC és més ecològic que el de combustible fòssil dièsel, consumeix menys i a més es redueixen els nivells de contaminació acústica i les vibracions”.

El gas natural comprimit és un combustible net i segur, que aporta grans avantatges mediambientals enfront de combustibles convencionals. Concretament, emet un 99% menys partícules contaminants que un similar impulsat per dièsel. A més, el motor és entre un 50% i un 75% menys sorollós que la seua versió de motor convencional. A això se suma una major economia d’ús. Permet un estalvi de combustible del 40%, però amb la mateixa capacitat de transport i sense incrementar l’efecte d’hivernacle ni comprometre la qualitat de l’aire.