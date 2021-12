Mislata informa sobre la nova Llei de suport a les persones amb diversitat funcional

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el Centre Ocupacional de Mislata organitza en el

Centre Cultural Carmen Alborch una ponència per a explicar a les famílies i tècnics la nova Llei de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica



Carlos F. Bielsa: “Les administracions hem d’augmentar l’accessibilitat i eliminar les barreres jurídiques, socials, econòmiques per a generar oportunitats i garantir a les persones amb diversitat funcional la seua participació activa en la societat.”



Com cada 3 de desembre, es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, proclamat en 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’objectiu d’aquesta data és promoure els drets i el benestar de totes les persones que tenen algun tipus de discapacitat, tant temporal com permanent; així com de conscienciar sobre la seua situació.



L’atenció a les persones amb diversitat funcional és una de les principals prestacions que es duen a terme des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mislata. Com explica l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “tenim un ferm compromís amb elles i per això continuarem impulsant tots els programes d’atencions i serveis socials que garantisquen a les persones més febles unes condicions de vida dignes”.



Un dels espais més emblemàtics de la Comunitat Valenciana en assistència a persones amb discapacitat és el Centre Ocupacional de Mislata. Gràcies al treball que es duu a terme en ell, les persones usuàries participen en tallers ocupacionals, reben suport personal, atenció psicosocial i desenvolupen tot tipus d’habilitats per a integrar-se plenament en la societat.



Però des del Centre Ocupacional de Mislata no sols es treballa per als seus usuaris i usuàries, sinó que el paper de les famílies és fonamental. Per a informar i aclarir dubtes sobre la Llei 8/2021, que es va publicar el passat 3 de setembre, i que afecta les tuteles i incapacitats de les persones usuàries, el COM va organitzar una ponència sota el títol “De la substitució al suport. Igual reconeixement com a persona davant la Llei”. L’advocada Mercedes Lizcano, especialista en discapacitat i mare d’un usuari del Centre Ocupacional, va ser l’encarregada d’explicar els detalls de la nova normativa a les més de 100 persones assistents, entre famílies i tècnics de serveis socials de Mislata, Xirivella i València, que van acudir al Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata.



Allí també van estar el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, i la regidora Urbanisme, Mercedes Caballero. Moreno es va dirigir als presents per a “agrair a les famílies, als usuaris i usuàries, a tot el personal i a l’Associació ACOMIS (Associació de pares i tutors del Centre Ocupacional) pel seu treball al llarg de l’any i sobretot en aquest últim any de pandèmia, i que ara està donant els seus fruits amb la nova normalitat”.



A més del propi COM, l’Ajuntament de Mislata aposta per la inclusió social d’aquestes persones a través dels Habitatges tutelats, el Centre d’Atenció precoç, i els programes d’oci per a persones amb diversitat funcional com l’esport i la natació adaptada, així com una assistència personalitzada en aquells casos més complexos. Respecte a això, el consistori, a través de la línia pressupostaria de la Generalitat Valenciana i del propi pressupost municipal, ha realitzat la contractació d’assessors jurídics, treballadors i educadors socials i un psicòleg per a l’ajuda i assessorament de familiars o persones que necessiten tramitar les prestacions de la Llei de Dependència en casos de diversitat funcional o per a informar-los de totes aquelles modificacions que els afecten en aquest àmbit.