Mislata instal·la detectors de CO₂ en els seus edificis municipals

Més de 70 dispositius situats en les instal·lacions públiques ajudaran en la prevenció de la propagació de la pandèmia i contribuiran a una millor eficiència energètica en aquests locals

Carlos F. Bielsa: “Mislata ha sigut referent en la lluita contra el coronavirus per les seues mesures de prevenció i no podem fer un pas arrere en aquest sentit. La millor manera de protegir-nos és la prevenció i la protecció de la ciutadania i del personal municipal”

L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals, està instal·lant detectors de concentració de CO₂ en les instal·lacions i edificis públics amb la finalitat de reduir l’impacte que puga donar-se de l’actual pandèmia sanitària en llocs de concentració de persones.

Mislata, que és el municipi més densament poblat d’Espanya superant a capitals com Madrid, París, Londres o Roma, ha hagut de convertir la prevenció de la salut en un escut enfront de la pandèmia. Per això, des del consistori s’han estat implementant des de l’inici mesures innovadores per a frenar al màxim la propagació de la pandèmia.

Com destaca l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “vam ser pioners en l’adopció de mesures preventives de cara al personal municipal i a la ciutadania de Mislata, i això es reflecteix en les dades oficials que han destacat la baixa incidència de la malaltia en el municipi. Per això, continuarem aplicant totes aquelles mesures que les autoritats competents ens indiquen i que els tècnics ens recomanen, perquè una ciutadania protegida és una societat més saludable”.

Una de les mesures que les autoritats sanitàries competents estableixen per a ajudar a previndre la propagació de la COVID-19 és la de mantindre els espais tancats ventilats i així reduir la càrrega viral que poguera generar-se en l’ambient. Amb aquesta finalitat, l’ajuntament ha adquirit més de 70 dispositius que s’aniran instal·lant en els més de 40 locals municipals que disposa l’Administració. Aquests aparells compten amb un detector que mesura la presència de diòxid de carboni. A través d’una senyalització similar a la d’un semàfor, el dispositiu alerta quan és necessari la ventilació d’espais amb la finalitat d’airejar-los, sent de color verd quan es tinga una ventilació correcta, en groc quan comença a haver-hi un nivell elevat de CO₂, i en color roig quan l’ambient està carregat i per tant cal l’obertura de finestres i portes en aquests espais.

La instal·lació d’aquests detectors, a més d’ajudar en la prevenció enfront de la COVID-19, també contribuirà a la lluita contra possibles futures pandèmies i a combatre el canvi climàtic. En l’actualitat, malgrat estar actius els sistemes de refrigeració o de calefacció, es mantenen les finestres dels edificis públics obertes amb la finalitat d’evitar ambients carregats; mesura que, si bé serveix com a prevenció contra la malaltia, no afavoreix la reducció d’emissions de calor innecessàries i una òptima eficiència energètica en els edificis. Com indica el regidor Ximo Moreno “no sols estem protegint la ciutadania i al personal municipal enfront d’una pandèmia, sinó també reduint emissions de calor al planeta, ja que els detectors ens indicaran quan serà necessari l’obertura de finestres, mantenint la calor a l’hivern i el fred a l’estiu”.

Aquesta acció se suma a totes les moltes que ha estat duent a terme l’Ajuntament de Mislata al llarg de tota la pandèmia, com és la neteja contínua d’espais públics, el repartiment de milers de màscares, la instal·lació de dispensadors de gels hidroalcohòlics, termòmetres de detecció de temperatura corporal o la instal·lació de pantalles protectores en les recepcions dels locals municipals i separadors a les sales d’estudi i llocs del personal municipal; a més de convertir-se en un punt de vacunació massiva que ajudarà a aconseguir amb una major velocitat la immunitat de grup en la ciutadania.