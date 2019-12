Mislata instal·la els primers punts de recàrrega públics per a cotxes elèctrics

Connect on Linked in

Aquest nou servei municipal s’emmarca dins d’un profund pla de modernització de la ciutat i del compliment dels objectius europeus de l’Agenda 2030



Carlos F. Bielsa: “A Mislata estem apostant per maneres de transport més netes i eficients. La transició energètica no serà possible sense un canvi cap a la mobilitat sostenible”

Dins de les mesures perquè Mislata es convertisca en una ciutat intel·ligent o smart city, i alhora més sostenible, un dels projectes que primer s’ha posat en marxa és la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics als carrers del municipi. En concret, des d’aquesta mateixa setmana, les persones usuàries d’aquests vehicles poden fer ús de les dues estacions instal·lades al carrer Emparrat, al costat de l’Ajuntament, i en avinguda Buenos Aires, enfront de la comissaria de Policia Local.



L’Agenda 2030 de la Unió Europea contempla entre els seus objectius la renovació del parc mòbil i, en concret, el foment dels vehicles elèctrics. Per a sumar-se a ella, l’Ajuntament de Mislata, ja ha adquirit vehicles 100% elèctrics per a la flota de la Policia Local i es troba en procés de tramitació l’adquisició de vehicles també 100% elèctrics per a la brigada d’obres municipal i altres organismes públics.

Ara, per a potenciar l’adquisició i l’ús del vehicle elèctric per part de la ciutadania en general, el consistori instal·la aquestes estacions en la via pública i en aquesta primera fase el servei resulta sense cap cost per al ciutadà. Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, es tracta de “un pas més cap a la modernització de la ciutat i un clar exemple en la cura del medi ambient i a intentar traslladar els objectius de l’Agenda 2030 a la nostra societat en matèria de mobilitat sostenible”.



Actualment, el municipi de Mislata disposa d’un cens d’habitants de 43.278 i un cens de vehicles de 24.069, sent un volum important tant de vehicles com de persones. Per tot això, la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Mercedes Caballero, explica que és un projecte “amb continuïtat en el temps, la finalitat del qual és que a poc a poc ajudem a reduir l’emissió de gasos i augmentem la proporció de l’ús de les energies cent per cent renovables”.



El projecte d’instal·lació de les estacions de càrrega ha sigut finançat per la Generalitat Valenciana a través de l’IVACE, amb 56.261,60 euros. Cadascuna d’aquestes dues estacions o electrolineras té dos punts de càrrega simultanis, amb tres tipus de connexió diferents. I, a més, es tracta de bases de càrrega ràpida, sent el temps de recàrrega entre 30 a 40 minuts i fins a les dues hores, en funció del model de vehicle.