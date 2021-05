Mislata lidera davant Europa un projecte juvenil d’innovació i noves tecnologies per a donar més oportunitats formatives

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, a través de videoconferència, ha donat la benvinguda a les altres ciutats europees participants i ha presentat el projecte que ofereix noves oportunitats de futur a la joventut

Carlos F. Bielsa: “Mislata i les altres ciutats participants tenim l’oportunitat de fer un salt en modernitat i en polítiques per a les persones, en millores d’innovació i tecnologia aplicades a la gestió pública gràcies a aquest projecte”

Les polítiques socials que es duen a terme a Mislata han sigut preses com a exemple en el si de la Unió Europea. En concret, la UE ha subvencionat amb 150.000 euros el programa ‘És el nostre moment, és el moment d’Europa’ que lidera Mislata i que té com a objectiu detectar vulnerabilitats i desigualtats i donar una nova oportunitat a la joventut que més ho necessita.

L’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha donat la benvinguda, a través de videoconferència, a la xarxa de 8 ciutats de diferents països de la Unió: Kocevje (Eslovènia), Agii Anargiri (Grècia), Balbriggan (Irlanda), Bari (Itàlia), Sofía (Bulgària), Varsòvia (Polònia) i Budapest (Hongria). A més de posar a la disposició de les diferents ciutats els recursos i l’experiència de Mislata en assumptes d’inclusió social i polítiques per a les persones, *Bielsa ha manifestat que “aquest projecte suposarà un al·licient per a créixer com a ciutats, per a donar noves oportunitats als nostres joves i a més crear llaços de col·laboració, de participació i experiència”.

El projecte té com a propòsit involucrar als i les joves en risc d’exclusió social, “mostrant-los que els programes de la UE els ofereixen una gran varietat d’oportunitats per al seu creixement personal i formació d’habilitats sobre la base de la digitalització i el pacte verd de la UE”, explica Martín Pérez, regidor de Joventut i Projectes Europeus. El programa inclourà directa i indirectament a unes 1500 persones, entre joves de 16 a 30 anys en risc d’exclusió social, educadors, professionals i persones voluntàries

Mislata, com a ciutat amfitriona, serà l’encarregada de liderar aquest projecte els pròxims mesos que pretén erigir-se com un instrument que fomente la ciutadania europea, permetent als joves entendre les diferents possibilitats que els ofereix la UE per a la seua inclusió i, al seu torn, debatre sobre el full de ruta de les institucions i convertir-se en actors rellevants des del local. En les jornades que se celebraran a Mislata, es presentaran l’Oficina de ‘Mislata amb Europa’ i els projectes desenvolupats, com la digitalització de la ciutat per a crear espais més còmodes i que suposaran un salt enorme en la modernització i a oferir noves oportunitats de futur a la ciutadania.