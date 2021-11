Mislata llança les ajudes a famílies monoparentals

Connect on Linked in

Aquest programa d’ajudes de caràcter social cerca fer costat a aquestes estructures familiars, amb una aportació de 250 euros a cada sol·licitant



Carlos F. Bielsa: “L’objectiu és ajudar a famílies en situació de monoparentalidad que suposen un nou model familiar cada vegada més present en la nostra societat, per a intentar pal·liar les dificultats econòmiques i de conciliació”



L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa el procediment per a la concessió d’ajudes a famílies monoparentals i en situació de monoparentalidad empadronades en el municipi, que suposarà una prestació econòmica de 250 euros, en un pagament únic, per a totes les estructures familiars en aquesta situació que la sol·liciten, sent un total de 10.000 euros, ampliables, la quantitat destinada a aquest programa.



Es tracta del primer pas del paquet de mesures que l’Ajuntament de Mislata durà a terme en referència a les famílies monoparentals. “Hem volgut començar per aquelles que puguen facilitar el dia a dia a aquestes famílies, com és la percepció directa d’una quantitat econòmica que pot anar destinada a diversos conceptes”, afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa. “La finalitat és afavorir la convivència i ajudar al manteniment de les condicions de benestar de les persones del municipi que puguen tindre dificultats econòmiques”.



Tindran consideració de família monoparental la formada per una persona i la seua descendència; els vidus i vídues i els seus fills; aquella formada per pares o mares separats que tinguen la guàrdia i custòdia en exclusiva; o les formades per la persona que exercisca la tutela del menor, les dones víctimes de violència de gènere, i aquelles en les quals una de les persones progenitores convivents estiga en una situació d’ingrés a la presó o hospitalari per tractament mèdic per un període de temps major d’un any, haja sigut declarada en situació d’incapacitat o les famílies que hagen patit abandó per part d’un dels progenitors.



Totes aquelles famílies monoparentals que vulguen sol·licitar l’ajuda tindran fins al pròxim 29 de novembre per a fer-ho de manera telemàtica o presencialment en el Centre de Serveis Socials o en el propi Ajuntament de Mislata. Unes ajudes que, com afirma el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “continuarem incrementant, així com la visibilitat d’aquest model de família en el nostre municipi”.