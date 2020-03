Mislata lliurament les seues targetes de benvinguda a més de cinquanta famílies

Connect on Linked in

El programa d’ajudes socials ‘Benvinguda a Mislata’ està dirigit a cobrir necessitats bàsiques familiars i a potenciar el comerç local

Hui s’han entregat les targetes de ‘Benvinguda a Mislata’ a més de 50 famílies. El programa promogut per l’Ajuntament, des de la seua regidoria de Serveis Socials, es basa en una ajuda social destinada a naixements, adopcions i acolliments en 2019, en forma de prestació econòmica i la finalitat de la qual és cobrir necessitats bàsiques familiars. Les famílies han començat a rebre aquesta prestació en forma de targeta regale amb la que podran adquirir béns relacionats amb les necessitats del bebé. Aqueixes targetes, amb imports que oscil·len entre els 150 a 250 euros, depenent del nivell d’ingressos anuals, podran gastar-se en els diferents comerços de Mislata adherits al programa. Per tant, és un projecte amb una doble funció, ja que a més de beneficiar a les famílies, també és un impuls al comerç local.

El propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor de Serveis Socials, Ximo Moreno, han sigut els encarregats de fer el lliurament d’aquestes targetes. Per a Bielsa, “accions com aquesta fan que siguem referent en polítiques per a les persones. El benestar social continuarà sent una prioritat per a aquest govern; i amb aquesta iniciativa ajudem una mica més al fet que la nostra ciutat siga un exemple de justícia social, incentivant al seu torn al nostre xicotet comerç”.

Per part seua, Ximo Moreno, ha assegurat la continuïtat d’aquestes ajudes assegurant que “any rere any continuarem apostant per aquesta mesura. Es tracta de la segona edició del programa i ha tingut molt bon acolliment per la ciutadania, enguany hem multiplicat per dues les concessions”.

Les mares i pares que han acudit a recollir les seues targetes, molts d’ells amb els bebés, han agraït aquesta acció de l’Ajuntament i han manifestat la gran ajuda que suposa aquesta targeta. I encara que la majoria gastaran el seu import en els primers mesos de vida dels seus bebés, disposen d’un període d’un any per a gastar-lo.