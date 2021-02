Mislata lliurament les seues targetes de Bienvenida a les famílies beneficiàries

Connect on Linked in

El programa d’ajudes socials ‘Benvinguda a Mislata’ està dirigit a cobrir necessitats bàsiques d’unitats familiars amb naixements, adopcions o acolliments; i amb això potencia el comerç local

Carlos F. Bielsa: “A Mislata, el primer continuen sent les persones, i des del govern municipal estem bolcats de ple a donar assistència als qui més ho necessiten”

L’Ajuntament de Mislata ha començat hui a entregar les targetes de ‘Benvinguda a Mislata’ a les 78 famílies beneficiàries. El programa promogut per l’Ajuntament, des de la seua regidoria de Serveis Socials, consisteix en una ajuda social destinada a naixements, adopcions i acolliments durant l’any 2020, en forma de prestació econòmica i la finalitat de la qual és cobrir necessitats bàsiques. Les famílies han començat a rebre aquesta prestació en forma de targeta regale amb la que podran adquirir béns relacionats amb les necessitats del bebé.

Aqueixes targetes, amb imports que oscil·len entre els 150 a 250 euros, depenent del nivell d’ingressos anuals, podran gastar-se en els diferents comerços de Mislata adherits al programa. Per tant, és un projecte amb una doble funció i d’economia circular, ja que a més de beneficiar a les famílies, també és un impuls al comerç local perquè l’ingrés repercuteix directament en ells. És per aqueix motiu que s’iniciarà una promoció específica al comerç perquè s’adherisquen molts més establiments, i així ampliar els beneficis del programa.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “accions com aquesta fan que siguem referent en polítiques per a les persones. El benestar social continuarà sent una prioritat per a aquest govern, i en aquests moments més que mai. Amb aquesta iniciativa ajudem una mica més al fet que la nostra ciutat siga un exemple de justícia social, ajudant les famílies a fer front a les necessitats bàsiques dels seus bebés i incentivant al seu torn al nostre xicotet comerç, un dels sectors que pitjor l’està passant durant aquesta pandèmia”.

Per part seua, Ximo Moreno, tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social, ha assegurat la continuïtat d’aquestes ajudes assegurant que “any rere any continuarem apostant per aquesta mesura. Es tracta de la tercera edició del programa i cada vegada té un major acolliment per la ciutadania. Enguany hem incrementat en un 64% les concessions respecte a l’any passat”.

El lliurament de les targetes a les famílies beneficiàries s’ha iniciat hui, i al llarg dels pròxims dies s’anirà citant en grups reduïts a la resta de famílies per a garantir les mesures de prevenció per la crisi sanitària. Enguany, a més, es fa lliurament també d’un xicotet obsequi, una mantaescola perquè els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys puguen usar-la a casa o a les escoles infantils a les quals assistisquen. Les mares i pares que han acudit a recollir les seues targetes han agraït aquesta acció de l’Ajuntament i han manifestat la gran ajuda que suposa aquesta targeta. I encara que la majoria gastaran el seu import en els primers mesos de vida dels seus bebés, disposen d’un període d’un any per a gastar-lo.

A més d’aquest programa, gràcies a l’augment d’un 17,8% de la despesa social en els pressupostos Municipals, l’àrea de Benestar Social impulsarà molts altres projectes, guanyarà espais i a ampliarà els programes ja existents en els pròxims mesos per a pal·liar tots els efectes de la crisi econòmica que vivim derivada de la pandèmia.

