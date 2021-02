Mislata mostra la seua solidaritat donant sang en temps de pandèmia

Més de 500 donacions s’han realitzat en 2020 i, amb l’objectiu d’augmentar-les durant aquest 2021, l’Ajuntament posa en marxa una campanya per a fomentar entre la ciutadania aquest gest solidari i necessari



Carlos F. Bielsa: “El nostre municipi és i sempre serà un exemple de solidaritat; per això hem de continuar fomentant aquest tipus d’accions com és la donació de sang, que serveix per a salvar vides, i en aquest moment és més necessària que mai”

Tots els mesos de l’any, Mislata se suma al programa de donacions de sang de la Generalitat Valenciana, bé des del propi Centre de Salut o posant a disposició espais públics per a realitzar les extraccions.

Durant tot el 2020, malgrat estar pràcticament tot l’any afectat per la crisi sanitària, a Mislata es van fer més de 500 donacions. Totes aquestes donacions han repercutit en més de 1.500 pacients que, a causa de les seues circumstàncies, han pogut necessitar d’aquestes donacions amb l’única fi de salvar les seues vides.

Amb l’objectiu de reforçar encara més aquest programa de solidaritat, l’Ajuntament de Mislata ha llançat una campanya de participació sota el nom de “Jo sóc la vacuna”, mitjançant la qual es vol fomentar el gest de donar sang per part de la ciutadania de Mislata i així poder augmentar el nombre de donacions en aquest 2021; i de pas incentivar la pràctica preventiva de les mesures socials com l’ús de la màscara o la neteja de mans.

Així, la regidoria de Participació Ciutadana, aprofitant les diferents cites que es realitzen a Mislata, ha començat a repartir a les persones donants un kit d’una bossa portamascares amb gel hidroalcohólic, per a fomentar aquestes accions de prevenció.

L’Ajuntament de Mislata cedeix espais amb l’objectiu de facilitar les donacions de sang, com el Centre Sociocultural La Fàbrica. En paraules de Ximo Moreno, regidor de Participació Ciutadana i Sanitat, “hem d’ajuntar sinergies per a seguir avant en aquests temps tan complicats que vivim i per això sempre estarem oberts a cedir els espais que es precisen per a garantir el manteniment de la salut de la ciutadania, ja no sols de Mislata, sinó també de la resta de beneficiaris”. A més, afig que aquests processos de donació “ajuden a sensibilitzar a la societat per a fer més visible el treball del personal sanitari i la importància de la seua comesa en els futurs processos de vacunació”.