Mislata obri el menjador social d’estiu

Connect on Linked in

El programa, que es desenvolupa sota estrictes mesures de seguretat, combina activitats lúdiques amb menjador, garantint tres menjars al dia als xiquets i xiquetes beneficiaris

Des de hui i fins al pròxim 30 d’agost, al voltant d’un centenar de xiquets i xiquetes de Mislata, amb edats compreses entre els 3 i 17 anys, acudiran al menjador social d’estiu, organitzat per la regidoria de Benestar Social per a ajudar a les famílies mislateras amb més necessitats a poder conciliar la seua vida laboral mentre els xiquets no tenen classes. Enguany, a causa de les circumstàncies derivades de la crisi sanitària, serà un any especial amb mesures excepcionals. Tots els xiquets i xiquetes que acudisquen, seguiran un estricte protocol de seguretat sanitari amb presa de temperatura a l’entrada, desinfecció constant de mans, entrada al campament per torns per a evitar aglomeracions, la separació de 1,5 metres entre menors en el menjador, així com l’ús de màscara.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “malgrat les dificultats enguany per a organitzar aquest tipus d’activitats amb menors a causa de la pandèmia, no podíem deixar d’ajudar a les famílies que més el necessiten; és per això que hem realitzat un gran esforç per a crear un entorn segur on aquests xiquets i xiquetes puguen passar-lo bé i, el més important, garantir-los una alimentació durant les seues vacances”.

L’activitat s’emmarca dins de les polítiques per a les persones desenvolupades per l’Ajuntament de Mislata i s’ha convertit en tot un referent nacional després de huit anys de funcionament. Mislata va ser el primer ajuntament valencià que va obrir els menjadors escolars a l’estiu, després que Serveis Socials detectaren que a moltes famílies els resultava impossible cobrir les necessitats nutricionals dels seus fills i filles en períodes vacacionals.

Així, durant les pròximes setmanes, els menors rebran el menjar en les pròpies instal·lacions del col·legi Ausias March, i se’ls entregarà el berenar i el desdejuni de l’endemà. A part, com explica el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “la completa llista d’activitats que portàvem realitzant en les anteriors edicions d’aquest programa s’ha hagut de reduir, però els xiquets i xiquetes comptaran sempre amb la presència de monitors titulats q