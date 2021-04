Mislata obri una segona convocatòria del Pla Resistir dotada amb 600.000 euros

Print This Post

El nou pla d’ajudes amplia els sectors d’activitat beneficiaris, incloent nous serveis i comerços per a continuar ajudant a sectors econòmics afectats per aquesta crisi sanitària.

Carlos F. Bielsa: “Amb la unió de totes les institucions continuarem promovent ajudes per a salvar sectors que s’han vist molt afectats per la crisi sanitària; Mislata es bolcarà de ple en l’eixida d’aquesta situació i a ajudar a les empreses, als seus treballadors i treballadores”.

L’Ajuntament de Mislata està adherit al Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d’Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària. Dins del Pla es troben les Ajudes Parèntesis destinades als sectors d’activitat més afectats i que gestionen directament els ajuntaments. Unes ajudes que en el cas de Mislata estan dotades en total amb 865.071 euros.

Aquesta segona convocatòria està dotada amb 600.000 euros i inclou, a més dels de la primera convocatòria, sectors com els del taxi i servei de transport, un dels més afectats i que més pèrdues ha patit a causa de la limitació de mobilitat.

També podran acollir-se fleques i pastisseries; comerços de periòdics i articles de papereria, impressió i reprografia; confecció tèxtil, calçat i tintoreries; gelateries i empreses especialitzades en venda de begudes; joieries i rellotgeries; empreses de venda i reparació d’ordinadors i activitats de fotografia; així com els llocs de venda en mercats ambulants.

Com en la primera convocatòria, les ajudes es distribuiran en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones contractades, i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020, i han d’anar dirigides a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada.