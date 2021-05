Mislata ofereix assessorament per a l’accés de la ciutadania a les ajudes del Pla Renhata

Connect on Linked in

Carlos F. Bielsa: “Aquest nou servei forma part de tota una nova sèrie de mesures i propostes que des del consistori estem posant en marxa per a fomentar la recuperació econòmica i ajudar a tota la ciutadania”



L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria d’Urbanisme, ha posat a la disposició dels veïns i veïnes de la ciutat un punt d’informació i assessorament telefònic per a ajudar-los en l’accés al Pla d’Ajudes Renhata 2021 que promou la Conselleria d’Habitatge, per a la rehabilitació i millora d’interiors en habitatges particulars.



Per a facilitar la presentació de sol·licituds d’aquelles persones que vulguen acollir-se a aquest pla, l’ajuntament disposa d’aquest servei d’informació en el qual es pot consultar els procediments i els tràmits que es necessiten per a acompanyar les sol·licituds.

La mesura forma part d’una bateria de propostes que està implementant el consistori per al foment de la recuperació econòmica. A més, la situació generada per la pandèmia ha fet també que la ciutadania passe més temps en les seues llars i, com destaca l’alcalde, “aquest pla de la Generalitat constitueix una gran ajuda per a la millora i rehabilitació d’habitatges, a més de generar i mantindre llocs de treball en el sector de la construcció i rehabilitació”.

Les ajudes del Pla Renhata 2021 van destinades al foment i millora de la qualitat dels habitatges amb més de 20 anys d’antiguitat, podent ser beneficiaris tant propietaris com usufructuaris i arrendataris de l’habitatge i sempre que siga una residència habitual. En particular per a la reforma d’espais del domicili; o bé per a adaptar la casa a les necessitats de persones amb diversitat funcional, ampliació d’espais, portes o instal·lació de dispositius amb senyals acústics o lluminosos. També s’inclouen les reformes destinades a la instal·lació de sistemes de domòtica, per a persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda.



El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2021 i es podrà fer de manera telemàtica. El telèfon d’informació que ha habilitat l’ajuntament és el 96 399 1122, en horari de 8 a 15 hores.