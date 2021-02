Mislata penjarà als seus balcons banderes per la igualtat i en contra del masclisme pel 8 de Març

Connect on Linked in

La setmana internacional del feminisme s’ha iniciat hui des de la Casa de la Dóna amb l’inici del repartiment de més de 3.000 balconeras defensant les polítiques d’igualtat i contra la violència masclista, sota el lema “Bovina contra el masclisme”.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa: “enguany us demanem que no feu concentracions multitudinàries, i que visibilitzem el nostre suport des dels balcons i finestres per una causa urgent i necessària; perquè a Mislata sabem que la igualtat és l’única vacuna contra el masclisme”.

Així, representants dels col·lectius associatius i el veïnat de l’entorn de la Casa de la Dóna han sigut les primeres persones a acostar-se a recollir una de les balconeras violetes que pretenen “generar una marea violeta molt visible i al mateix temps segura per a la nostra salut, perquè des de casa també podem reivindicar més igualtat, i denunciar la violència masclista”, ha explicat Carmen Lapeña, regidora de Polítiques d’Igualtat del govern municipal.

La iniciativa és només una part de les múltiples accions que durà a terme la setmana vinent l’Ajuntament de Mislata. Aquesta, precisament anirà acompanyada d’una molt visible: els carrers de Mislata s’ompliran de cartells de persones molt recognoscibles a la ciutat, actors i actrius, esportistes, representants del teixit associatiu i autoritats que llançaran missatges a través d’una campanya gràfica que el consistori implementarà també en xarxes socials per a donar major visibilitat a la reivindicació.

Enguany, a causa de les condicions sanitàries, no se celebrarà cap acte que congregue a persones i col·lectius, però la reivindicació continuarà viva. Perquè, com ha assegurat l’alcalde, “volem que tothom veja que Mislata aposta per la igualtat, que som una de les ciutats pioneres a tindre dos plans d’igualtat, que continuarem treballant en la defensa dels drets, la protecció i l’apoderament de la dona, perquè en el segle XXI ningú ha de ser exclòs o discriminat per una qüestió de gènere, i continuarem sumant veus i col·lectius en la defensa de la igualtat”.